В школе № 1324 поставили мюзикл «Белоснежка и семь гномов»

Премьеру спектакля сыграли юные артисты театрального кружка «По дорогам сказок», структурного подразделения «Шекспировский» школы № 1324.

Спектакль собрал полный зал зрителей: на премьеру пришли ученики школы, их семьи, и даже просто жители района Новогиреево, узнавшие о предстоящем спектакле.

О своих впечатлениях от премьеры рассказала педагог дополнительного образования Ольга Архипова

«В спектакле были задействованы юные актёры из 2К и 6К классов. Великолепная музыка, потрясающие костюмы и необыкновенные декорации: всё помогало создавать на сцене атмосферу сказки. Всё смотрелось на одном дыхании, было ощущение лёгкости, но не все знают, сколько труда и переживаний стоит за этой лёгкостью».

Спектакль готовился долго и премьера прошла по всем правилам настоящего взрослого театра. Организаторы предусмотрели все: встречу гостей и афиши и программки, выставку работ школьных кружков и секций и даже совместное фотографирование зрителей и артистов после спектакля.

Как рассказала учитель школы № 1324 Людмила Фролова, театральный кружок «По дорогам сказок» работает в школе больше пятнадцати лет и ежегодно выпускает замечательные спектакли. В его репертуаре — «Двенадцать месяцев», «Малахитовая шкатулка», «Морозко», «Золушка», «Теремок» и другие постановки, в которых, по традиции, участвуют не только школьники, но и воспитанники детских садов.

Основатель кружка — Татьяна Михайловна Калмыкова . Её сценарии, костюмы, декорации стали золотым фондом театральной студии. Администрация школы благодарит организаторов премьеры мюзикла: руководителей объединений дополнительного образования Алёну Власову и Татьяну Степанову , ученика 8К класса Алексея Ш. за режиссуру света и звука спектакля, художника-оформителя Алексея Льва за великолепные декорации.

Фото — школа № 1324.