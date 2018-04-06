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В школе № 1324 поставили мюзикл «Белоснежка и семь гномов»
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В школе № 1324 поставили мюзикл «Белоснежка и семь гномов» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Премьеру спектакля сыграли юные артисты театрального кружка «По дорогам сказок», структурного подразделения «Шекспировский» школы № 1324.
Спектакль собрал полный зал зрителей: на премьеру пришли ученики школы, их семьи, и даже просто жители района Новогиреево, узнавшие о предстоящем спектакле.
О своих впечатлениях от премьеры рассказала педагог дополнительного образования Ольга Архипова.
«В спектакле были задействованы юные актёры из 2К и 6К классов. Великолепная музыка, потрясающие костюмы и необыкновенные декорации: всё помогало создавать на сцене атмосферу сказки. Всё смотрелось на одном дыхании, было ощущение лёгкости, но не все знают, сколько труда и переживаний стоит за этой лёгкостью».
Спектакль готовился долго и премьера прошла по всем правилам настоящего взрослого театра. Организаторы предусмотрели все: встречу гостей и афиши и программки, выставку работ школьных кружков и секций и даже совместное фотографирование зрителей и артистов после спектакля.
Как рассказала учитель школы № 1324 Людмила Фролова, театральный кружок «По дорогам сказок» работает в школе больше пятнадцати лет и ежегодно выпускает замечательные спектакли. В его репертуаре — «Двенадцать месяцев», «Малахитовая шкатулка», «Морозко», «Золушка», «Теремок» и другие постановки, в которых, по традиции, участвуют не только школьники, но и воспитанники детских садов.
Основатель кружка — Татьяна Михайловна Калмыкова. Её сценарии, костюмы, декорации стали золотым фондом театральной студии. Администрация школы благодарит организаторов премьеры мюзикла: руководителей объединений дополнительного образования Алёну Власову и Татьяну Степанову, ученика 8К класса Алексея Ш. за режиссуру света и звука спектакля, художника-оформителя Алексея Льва за великолепные декорации.
Фото — школа № 1324.
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