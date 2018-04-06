О чем говорили участники «Звездного вечера» в киноклубе «Эльдар»

2 апреля в киноклубе «Эльдар» по традиции, заложенной Эльдаром Рязановым и редакцией журнала «Театрал», собираются звезды для благотворительной акции в поддержку ветеранов сцены.

Говорили о разном — о любимых спектаклях и режиссерах, о педагогах и учениках, о роли случая в жизни артиста и парадоксах судьбы. А общее в этом диалоге звучало одно: человек перед лицом искусства. Живой выпуск журнала вели главный редактор «Театрала» Валерий Яков и телеведущая Валентина Пиманова и, судя по реакции зрителей, в зале было много постоянных читателей — тех, кто о «Театрале» и «Звездных вечерах» знает уже не понаслышке.

Первым участником вечера стал актер РАМТа Петр Красилов, который, несмотря на свою киношную популярность, говорил о том, что выше всего ценит свою работу в театре и не променяет ее ни на какие проекты:

— Уйти из театра никогда не мечтал. Знаете, когда я снимался в «Бедной Насте», мне было очень приятно, что на улицах меня узнавали не только по нашумевшему сериалу, но и по спектаклю «Эраст Фандорин». Вот это для меня самое важное, поскольку театр более правдивое искусство. Сиюминутность подкупает.

На вопрос «Театрала», правда ли, что Петр Красилов охотно читает даже самые острые публикации критиков, актер ответил:

— Я очень нуждаюсь в этом. Не страшно, когда ругают, для меня самый больший страх, когда тебя повсеместно хвалят, ведь похвала не стимулирует к дальнейшему прыжку. В положительных эмоциях для артиста есть опасность: ты моментально расслабляешься, останавливаешься в развитии. Дескать, хвалят и хорошо. А зачем стараться! Я сыграл Фандорина, я снялся в кино, имя себе заработал — можно остановиться. Вот эти мысли самые страшные. А продуктивная критика дает тебе некую встряску: даже когда критик заблуждается, он отрезвляет твой взгляд на себя, уберегает тебя от зазнайства.

О природе профессии говорила и Нонна Гришаева. Правда, ей такой вопрос редакция задавала как худруку Московского областного ТЮЗа, а именно: как не обидеть ребенка, который не прошел кастинг в спектакль?

— Для меня это один из самых сложнейших моментов именно потому, что я с детства на сцене, — говорит актриса, — и именно потому, что я помню, как меня выбрали из четырехсот детей на главную роль, когда мне было 10 лет. Для меня осознание собственной индивидуальности всегда было крайне важно. Но все же, есть один нюанс: талантливого ребенка видно сразу, поверьте. А не очень талантливому приходится как-то по-доброму объяснять, что, мол, солнышко, спасибо тебе большое, но… Пытаешься найти слова, чтобы ни в коем случае не обидеть, но вселить надежду. Для меня этот вопрос принципиальный, ведь если ты видишь детские слезы, сердце разрывается. И потому готова идти на жертвы, уделять много времени для того, чтобы помочь и направить… У меня мечта, чтобы при нашем театре открылась студия, поскольку в репертуаре нашего театра есть спектакли, где требуются дети-артисты. Они растут так быстро, что не успеваешь делать вводы. И, конечно, если бы у нас была такая студия, мы бы сами растили смену. Но, увы, проблема в помещении. У нас очень маленький театр, и с детьми пока заниматься негде.

У режиссера Театра Вахтангова , замечательного педагога Театрального института им. Щукина Владимира Иванова ведущие поинтересовались, что нужно делать, чтобы ученик стал не только сильным артистом, но и хорошим человеком.

— Этому научить нельзя, — ответил Владимир Владимирович. — Человек, он либо хороший человек, либо нет. Тут существует такая проблема, что в момент набора, когда перед тобой проходит огромное количество людей, ты иногда понимаешь, что это одаренный человек, но это не твой студент. И тогда ты ему говоришь: вам нужно пойти в другой вуз и найти такого человека, с которым вы совпадаете. Ведь помимо одаренности человеческой самое главное, чтобы совпадали темперамент, какие-то черты характера, мировоззрение. Эти вещи не менее важны, чем профессиональная пригодность человека.

И еще я всегда призываю не делать скоропалительных выводов, ведь мир так устроен, что на первом курсе института все гении. На втором — талантливые. На третьем — способные. На четвертом — «а бог его знает, что из этого получится». Всё быстро проходит, но важно помнить, что в природе любого творческого человека заложена жажда успеха. Еще Евгений Вахтангов говорил, что актер, как, впрочем, и любой человек нуждается в признании. Разве что в театре это обострено тем, что ты моментально получаешь ответ зрительного зала и никакие былые заслуги тут не спасают.

Вечер сопровождался выступлениями молодых артистов театра «Сатирикон», которые сыграли фрагменты спектаклей «#Небалет» и «#Непушкин», а под занавес на сцену вышел Виктор Сухоруков, чей феерический монолог о званиях и наградах в жизни артиста вызвал бурю смеха и оваций. Виктор Иванович говорил, например, следующее:

— В моей биографии есть спектакли, которые заслужили какого-то внимания не только полным зрительным залом, но и статуэточкой, медалькой, какой-нибудь брошкой, коробкой конфет… Есть роли, в которые вложено много труда, а наград не дождались. Тот же «Тартюф» на Малой Бронной, про который один очень уважаемый критик из нашей среды, солидный мужик, написал статью: ну да, они там играют — зарабатывают деньги, пусть зарабатывают. А этот Сухоруков светится своими волосатыми плечами. Пусть продолжает во имя других, которые будут заниматься настоящим искусством. И за «Тартюф» я ни разу ничего не получил.

Но я, конечно, шучу, иронизирую, ведь отношусь к призам как к значкам, как к статуэткам на комоде. Искусство это же не спорт. И не может быть лучший артист, худший артист, второго плана и т.д. Стоп! Кстати, про второй план. Перед вами гениальный актер второго плана, потому что вся моя жизнь проходила во втором ряду, во втором эшелоне, во втором вагоне, на втором крыле. Я всегда был вторым. А разве это плохо? Когда я второй, а у меня аншлаги, а зрители приходят, аплодисменты так гремят как будто друг на друга наезжают два паровоза. Вот это и есть самое большое счастье для артиста. И все же есть теперь у Виктора Сухорукова особая награда, которой нет ни у кого из артистов: один из выпусков «Театрала» с портретом Виктора Ивановича на обложке побывал на Северном полюсе и отмечен печатями дрейфующей полярной станции Барнео. Журнал был торжественно подарен на вечере.

Вечер был благотворительным. По традиции, средства от продажи билетов поступают ветеранам сцены, нуждающимся в лечении.

В нынешнем году объектом нашей поддержки стала заслуженная артистка РФ Нина Агапова , которой скоро исполнится 92 года.

«Звездный вечер» — это живой выпуск журнала «Театрал», героями которого ежегодно становятся лауреаты премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Идея мероприятия принадлежит Эльдару Рязанову. Выдающийся кинорежиссер в 2013 году позвонил в редакцию и предложил сотрудничество. На первой же встрече был определен формат вечеров, которые по сути своей являются благотворительными: средства от продажи билетов поступают ветеранам сцены, нуждающимся в лечении.