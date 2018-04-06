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В Текстильщиках вспомнят стихи Цветаевой
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В Текстильщиках вспомнят стихи Цветаевой 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики, 11 апреля состоится творческий вечер «Моим стихам… настанет свой черед». На нем прозвучат стихи известной русской поэтессы Марины Цветаевой.
«Режиссеры Гульнара Галавинская и Оксана Цехович совместно с актрисой, композитором Татьяной Смольской представят поэтические перформансы. Зрители смогут поучаствовать в театральном действе, а также прочесть любимые стихи у микрофона», — сообщает пресс-служба культурного центра.
Начало вечера в 19.30. Адрес: Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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