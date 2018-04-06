Три в одном: новые балеты в Музыкальном театре

«Призрачный бал» Дмитрия Брянцева — давний хит театра, после премьеры в 1995 году отмеченный и публикой, и критикой. Спектакль стал неожиданностью: Брянцев (тогда глава балета МАМТа) ранее предпочитал так или иначе «отанцовывать» сюжеты. И вдруг поставил так называемый «бессюжетный» балет. Хотя и сделанный по заветам великого хореографа Джорджа Баланчина , сказавшего, что, если на сцене мужчина и женщина — это уже сюжет. В «Бале» таких сюжетов (т. е. танцующих пар) — пять. Их взаимодействие образует «мета-сюжет», в котором, под музыку Шопена и колыханье тюлевых занавесок на заднике, решаются сразу несколько художественных и эмоциональных задач.

Чтобы оттенить главную тему — «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает» — сценограф и художник по костюмам Владимир Арефьев нарядил безымянных персонажей балета в платья и рубашки разных цветов, у каждой пары — цвет свой. И когда мы видим, как сиреневое разлучается с сиреневым, а желтое с желтым, чтобы прильнуть к розовому, голубому или зеленому, нам ясно, что разлука началась, и длится, а встреча двух половинок целого — будет ли она вообще? Пластическое томление и акробатика, слитые Брянцевым в единый поток, бросают танец в плавание по эмоциям, давая участникам влечение друг к другу и сумятицу неопределенности. А также — печаль и восторг, и всё, что лежит между этими полярными чувствами. Многозначность неоклассических па — прекрасная возможность с таким диапазоном поработать. А связки между дуэтами решены с помощью шопеновских мазурок, собирающих персонажей вместе.

Есть еще один слой восприятия, связанный с историей балета. Ключевые слова тут — «романтизм „Жизели“, » Михаил Фокин и его " Шопениана", «неоклассика Роббинса». Когда современный артист и внутри романтизма — и одновременно снаружи, как бы вспоминая о нем. И играя со стилем. Плюс обморочные падения дамы на руки партнера (привет «Даме с камелиями» Ноймайера) и поддержки разного рода, придающие бесплотной элегии возвышенную (иной раз в прямом смысле) чувственность и вкус телесности.

Если бы танцовщики МАМТа больше вникали в детали, лучше слушали музыку (оркестр под управлением Феликса Коробова ) и больше обращали внимания на работу корпуса (что необходимо всегда, а тем более — в неоромантике) — было бы совсем прекрасно. Но пока они танцуют слишком сухо и формально, с какой-то отстраненной «любезностью». Просто проговаривая текст. Без подразумеваемой предложенными хореографическими обстоятельствами, эмоциональной «дымки». Лишь Оксана Кардаш , с ее врожденной музыкальностью, показала пример, как нужно исполнять «Призрачный бал». Фото: Карина Житкова

Марко Гёке и его балет «Одинокий Джордж» — совсем другая история, если взять пластический визуальный ряд, но почти та же, если рассматривать весь балетный вечер как триптих об одиночестве.

Кто такой Гёке? Хореограф из Германии, танцевал в балете Оперы Берлина, там начал ставить. Был назначен штатным хореографом Штутгартского балета. Ставил для знаменитого Нидерландского театра танца и прочих европейских компаний. «Одинокий Джордж» был впервые представлен в мае 2015 г. в Дуйсбурге балетной труппой Немецкой оперы на Рейне. В постановке звучит трагический Шостакович, его Восьмой струнный квартет в переложении Рудольфа Баршая для камерного оркестра. Название балета — «Одинокий Джордж» — связано с нешуточной драмой. Так звали черепаху, которая жила на Галапагосских островах и была последним представителем своего вида. Шесть лет назад Джордж умер в одиночестве.

Но хореограф не ставил себе задачу сделать спектакль о животных или о необходимости беречь природу. Он использовал сюжет о Джордже для балета о человеке. «Одиночество — основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце. Я чувствую, что тело — это тюрьма: неспособность выйти из наших тел — та отправная точка, с которой начинается отчаяние в моих движениях». Гёке, сказавший это, намеревался рассказать нам о нашей уязвимости. Со своей фирменной пластикой, похожей на гимнастику для суставов. Когда главное внимание сосредоточено на движениях рук, кистей и локтей, работающих как поршни и как «сверла» пространства. А ноги, голова и корпус асинхронны по амплитуде «невзаимных» движений и по отношению к музыке. Всё это направлено на создание «тюремности». Правда, выбор музыки Гёке, кажется, подвел. Мощь Шостаковича так велика, так «космична», так исчерпывающе выразительна, что однообразно-нервные подергивания тел ничего к ней не добавляют. Тела кажутся совсем необязательными. И, страшно вымолвить, не особо нужными. Хотя исполнители добросовестно выучили все движения, вплоть до трепетаний пальцев. И так же добросовестно их исполнили.

Охад Нахарин дал театру одну из версий своего давнего балета «Минус 16». Это, как поясняют в театре, некая базовая модель, в которой могут быть изменения и прибавления. Ведь израильский хореограф с мировой репутацией, почти уже в статусе «живого классика», любит делать миксты своих прежних работ. Этот балет — не исключение. Все, что публика увидела на московской премьере, такой коллаж разноплановых номеров, есть не только в старом «Минусе», но было и в постановках «Анафаза» и «Дека Данс», ранее привозимых в Россию на гастроли труппой Нахарина «Батшева». Главное тут — отвязный, веселый драйв, с атмосферой дискотеки, в которую заманивают зрителей, причем буквально, вытаскивая народ на сцену, где совместный пляс вместе с профессионалами стопроцентно обеспечивает спектаклю успех. И как ему не быть, если в зал спускаются танцовщики и, беря людей за руки, приглашают всех, кто попадется, двигаться вместе с ними, под хохот и аплодисменты прочей публики? А из задних рядов кричат «мы вам завидуем». Фото: Карина Житкова

Есть и прочие притягательные (читай — зрелищные) вещи. Например, начало, еще в антракте, когда публика возвращается в зал, чтобы рассаживаться под вихляния кудрявого мальчика в черном пиджаке. Или слегка эротический дуэт на музыку Вивальди, со сладчайшим пением контртенора. И хит программы — последовательный вихрь, да что там вихрь, просто цунами, когда артисты сидят полукругом на стульях, но при этом, вскакивая, резко двигаются, по очереди, с минимальной амплитудой колебаний, создавая энергетическую цепь. Копящаяся сила при этом раз за разом сбрасывает последнего в ряду на пол. И все это под религиозные еврейские песнопения в рок-обработке. И со сбрасыванием с себя одежды. Тут, правда, по радио произносятся слова об «иллюзии власти», «усталости и изяществе» и «панике, скрытой за смехом», но слова в танце не главное.

Учитывая, что Нахарин и его ассистенты учили труппу своему ноу-хау— импровизационной танцевальной технике «гага» (она велит телу вслушиваться в самого себя и тем раскрепощаться) — эта работа безусловно, полезна труппе, как новый опыт. Да и публике, отвыкающей от сценической буквальности, тоже. «Движение», говорит хореограф, не есть рассказ о чем-то. Оно «как аромат свежего воздуха. Оно не символизирует. Вы чувствуете напряжение, порядок, ткань, силу, преувеличение или ослабление, энергию, неуловимость, взрыв». Судя по улыбкам на лицах зрителей, они почувствовали.