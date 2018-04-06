Директор нижегородского театра «Пиано» Владимир Чикишев получил награду из рук Президента РФ Владимира Путина

6 апреля 2018 года в Кремле состоялась церемония вручения государственных премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премий для молодых деятелей культуры.

«То, что это вручение происходит в рамках одной церемонии, символизирует преемственность наших богатых культурных традиций и, конечно, уникальную способность отечественной литературы, живописи, музыки пробуждать чувство прекрасного у новых, молодых поколений», — сказал Президент РФ Владимир Путин , вручая награды.

Одним из лауреатов премии за 2017 год стал и директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев — за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано».

Президент Российской Федерации отметил, что «преданность искусству и безграничная душевная щедрость — именно так можно охарактеризовать деятельность Владимира Николаевича Чикишева». «На протяжении 30 лет он помогает творить детям с нарушением слуха, раскрывает в них художественное начало, укрепляет стремление к активной, полноценной жизни. Именно такие — чуткие, неравнодушные, опытные наставники, уверен, были и у всех сегодняшних лауреатов премии для молодых деятелей искусства, культуры», подчеркнул Владимир Путин.

Справочно:

Премия за произведения для детей и юношества вручается с 2013 года. За эти годы ее обладателями стали 14 деятелей литературы, изобразительного, музыкального и анимационного искусства.

Владимир Чикишев родился 29 октября 1958 года в Горьком. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996). Награждён региональными и профессиональными наградами. Более 30 лет назад для помощи детям с нарушениями слуха Владимиром Чикишевым был создан театр «Пиано». Для лишённых способности слышать звучание окружающего мира, приобщение к театру оказалось чудодейственным: его универсальный язык даёт возможность компенсировать недоступные области восприятия. Совместное творчество детей помогает им адаптироваться к окружающему миру, овладевать наукой общения. Музыкальная выразительность, мастерство их сценического языка вызывает живой отклик у зрителей. Жизнь театра чрезвычайно активна и насыщенна, он участвует в театральных проектах и акциях, фестивалях и конкурсах, в том числе зарубежных, получает престижные премии.

Девиз педагогической системы В. Чикишева: «Сколько добра и любви получат дети от взрослых, столько и будет в них самих». Благодаря его подвижнической деятельности реализуется инновационная программа «Школа — Театр — Дом», объединяющая обучение и развитие, воспитание личности и её творческое становление; международный инклюзивый фестиваль «Школа искусств», направленный на творческое и игровое взаимодействие детей с ограниченными возможностями с их сверстниками.

Нижегородская коррекционная школа-интернат стала мощным образовательно-культурным ресурсным центром международного уровня, школой искусств и ремёсел, генерирующим современные методики и технологии социализации детей с ограниченными возможностями здоровья через театр и различные виды прикладного творчества.

Ссылка на источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57212