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7 апреля 2018 года в Перми пройдёт детский балет «Приключения Айболита»
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7 апреля 2018 года в Перми пройдёт детский балет «Приключения Айболита» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Красота, торжественность, грация и сложность балетного искусства в спектакле сочетаются с очарованием и непосредственностью детей, которые его исполняют. Сюжетная линия спектакля увлечёт Вас в путешествие Айболита, заставит сопереживать героям балета и вновь расскажет простые истины о добре и зле.
Артистами балета стали юные таланты, занимающиеся в студии хореографии «Мой Балет» в Перми. Студия балета является лауреатом международных и региональных конкурсов. Художественный руководитель студии Андрей Викторович Попов является балетмейстером постановщиком и автором идеи создания балета-сказки «Приключения Айболита».
Участники спектакля не являются профессиональными артистами балета, но в этом и заключается уникальность этого события.
Если для детей двери на сцену всегда открыты, то взрослым уже не удаётся реализовать себя в творчестве. Студия хореографии «Мой Балет» воплощает мечту взрослых в реальность — участие в балете на большой сцене.
Впервые в России силами одной студии поставлен полномасштабный балет, более того сочинён руководителем студии, а самое главное, что в нём принимают участие не только дети, но и непрофессионалы взрослые — ведь у мечты нет возраста!
Маленькие и большие артисты уже готовятся к спектаклю, чтобы открыть для маленьких и больших зрителей волшебный мир балета!
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