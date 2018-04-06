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Школьники из Печатников посетили театр
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Школьники из Печатников посетили театр 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Ученики школы №1256, расположенной на территории района Печатники, посмотрели спектакль по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума». Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«Камерная атмосфера сцены «Под крышей» позволяет подробно и по-новому всмотреться в лица грибоедовских персонажей, понять логику и мотивы их поведения. Музыкальное сопровождение великолепно. В постановке звучат два вальса Грибоедова в «живом» исполнении актеров-участников спектакля. И, главное, смысл пьесы и ее глубина были понятны и детям, и взрослым, — говорится в сообщении.
Ребята остались довольны посещением театра. (то)
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