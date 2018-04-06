В ЦСПСиД Сокола представили спектакль о вреде употребления табака

В Центре социальной помощи семье и детям «Сокол» 2 апреля состоялся спектакль «Тренинг—мизансцена Царство Иллюзий», созданный на основе сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Постановка призвана донести до ребят информацию о вреде курения.

— Подростки на примере ярких актерских образов смогли вникнуть в суть вреда для здоровья, который приносит курение табачных изделий — вреда, в первую очередь, неокрепшему детскому организму, — объяснили организаторы. — Иллюстрацией стала трансформация главных героев.

Проведенный по окончанию спектакля психологический тренинг помог закрепить представление о вреде табака. (ео)