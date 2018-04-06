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В ЦСПСиД Сокола представили спектакль о вреде употребления табака
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В ЦСПСиД Сокола представили спектакль о вреде употребления табака 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Центре социальной помощи семье и детям «Сокол» 2 апреля состоялся спектакль «Тренинг—мизансцена Царство Иллюзий», созданный на основе сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Постановка призвана донести до ребят информацию о вреде курения.
— Подростки на примере ярких актерских образов смогли вникнуть в суть вреда для здоровья, который приносит курение табачных изделий — вреда, в первую очередь, неокрепшему детскому организму, — объяснили организаторы. — Иллюстрацией стала трансформация главных героев.
Проведенный по окончанию спектакля психологический тренинг помог закрепить представление о вреде табака. (ео)
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