Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену 

Страна еще не успела забыть, что 12 марта Олег Табаков умер на 83 году жизни. Тем не менее, не прошло и месяца, а великому артисту и руководителю театра, названного именем его самого, уже подыскали замену.
Весь день звезды кино поздравляют сегодня Владимира Машкова с назначением на пост художественного руководителя знаменитой «Табакерку».
Душевный пост посвятила Машкову Ирина Безрукова. Она не только поздравила актера, но также рассказала об истории их знакомства:
«Я впервые увидела Владимира Машкова, в 1990 году, в знаменитой "Табакерке". Я играла в спектакле "Обыкновенная история", а Володя ставил "Ревизор" и репетировал "Матросскую тишину".. С тех пор слежу)) за развитием его таланта! Считаю, что его кандидатура, на роль худрука театра — лучшая из всех!»
@irina_bezrukova_official