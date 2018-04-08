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Садальский раскритиковал министерство культуры Киргизии
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Садальский раскритиковал министерство культуры Киргизии 

Russianshowbiz.info 56 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Станислав Садальский обратился к президенту Киргизской республики Сооронбаю Шариповичу с вопросом, действительно ли в Киргизии запретили печать литературы на русском языке. Актер отметил, что вместе со своей коллегой Татьяной Васильевой он выступал недавно в Бишкеке и пришел в ужас от состояния театра Русской драмы.
"Я со сцены, как обычно в таких случаях, раскритиковал минкульт, требуя ремонта. На что мне министерство ответило, что в гостях так себя не ведут", — написал артист. Садальский отметил, что театр — его дом, поэтому здесь он не в гостях. Он хотел бы, чтобы в каждом театре зрителю и его работникам было комфортно.
По словам артиста, печальная ситуация наблюдается во всех театрах, не только в Киргизии. «Надеюсь, теперь с приходом нового министра отношение к театрам и артистам Киргизии изменится», — заметил Садальский и рассказал, что в Киргизии уже занялись ремонтом дорог, благоустройством города, поэтому он надеется, что учреждения культуры станут следующими объектами восстановления.
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