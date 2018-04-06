На Синявинской состоялась премьера трех спектаклей

В актовом зале «Школы Перспектива» при полном аншлаге прошли ещё три премьеры спектаклей в рамках «Театрального фестиваля». Ученики 7 «В», 8 «А» и 8 «Г» классов представили работы по произведениям русских классиков: Пушкина, Чехова и Салтыкова-Щедрина.

— Перед зрителями — учащимися 6, 7, 8 и 10 классов — предстали герои поэмы « Евгений Онегин », рассказа «Смерть чиновника» и повести «О том, как один мужик двух генералов прокормил», — отметил представитель школы.

Режиссёрами постановок стали классные руководители Л. Иванова, А. Суровкина и Е. Валынкина. (то)