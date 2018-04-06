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На Синявинской состоялась премьера трех спектаклей
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На Синявинской состоялась премьера трех спектаклей 

Управа района Молжаниновский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В актовом зале «Школы Перспектива» при полном аншлаге прошли ещё три премьеры спектаклей в рамках «Театрального фестиваля». Ученики 7 «В», 8 «А» и 8 «Г» классов представили работы по произведениям русских классиков: Пушкина, Чехова и Салтыкова-Щедрина.
— Перед зрителями — учащимися 6, 7, 8 и 10 классов — предстали герои поэмы «Евгений Онегин», рассказа «Смерть чиновника» и повести «О том, как один мужик двух генералов прокормил», — отметил представитель школы.
Режиссёрами постановок стали классные руководители Л. Иванова, А. Суровкина и Е. Валынкина. (то)
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