В Махачкале обсудили проведение Всемирного парамузыкального фестиваля в столице Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. / ТАСС /. Десятый Всемирный парамузыкальный фестиваль пройдет в столице Дагестана Махачкале в сентябре текущего года. Подготовку к проведению юбилейного Парамузыкального фестиваля обсудили на совещании в пятницу под руководством первого зампредседателя правительства республики Анатолия Карибова , сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов провел совещание по организационным вопросам проведения X Всемирного парамузыкального фестиваля. Было отмечено, что открытие фестиваля в Русском драматическом театре им. М. Горького запланировано на сентябрь текущего года", — сообщили в пресс-службе.

Карибов рассказал, что в прошлые годы фестиваль проходил в Москве, Брянске, Калуге, Саранске, Ярославле и других городах. Постоянными участниками фестиваля стали представители Аргентины, Белоруссии, Италии, Китая, Чехии. «Всемирный парамузыкальный фестиваль в Махачкале будет юбилейным, и очень важно провести его на высоком уровне», — сказал Карибов.

Музыкальные состязания пройдут по 16 номинациям, в числе которых пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое), художественное слово, фортепиано, струнные, народные, ударные, медные и деревянные духовые инструменты, современный, классический, народный и дуэтный танец, танец на колясках, сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, основная цель фестиваля — демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия.