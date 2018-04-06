Ещё
В Махачкале обсудили проведение Всемирного парамузыкального фестиваля в столице Дагестана
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Махачкале обсудили проведение Всемирного парамузыкального фестиваля в столице Дагестана 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Десятый Всемирный парамузыкальный фестиваль пройдет в столице Дагестана Махачкале в сентябре текущего года. Подготовку к проведению юбилейного Парамузыкального фестиваля обсудили на совещании в пятницу под руководством первого зампредседателя правительства республики Анатолия Карибова, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Сегодня первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов провел совещание по организационным вопросам проведения X Всемирного парамузыкального фестиваля. Было отмечено, что открытие фестиваля в Русском драматическом театре им. М. Горького запланировано на сентябрь текущего года", — сообщили в пресс-службе.
Карибов рассказал, что в прошлые годы фестиваль проходил в Москве, Брянске, Калуге, Саранске, Ярославле и других городах. Постоянными участниками фестиваля стали представители Аргентины, Белоруссии, Италии, Китая, Чехии. «Всемирный парамузыкальный фестиваль в Махачкале будет юбилейным, и очень важно провести его на высоком уровне», — сказал Карибов.
Музыкальные состязания пройдут по 16 номинациям, в числе которых пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое), художественное слово, фортепиано, струнные, народные, ударные, медные и деревянные духовые инструменты, современный, классический, народный и дуэтный танец, танец на колясках, сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, основная цель фестиваля — демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия.
ТАСС: последние новости
Театр Маяковского представит свою версию комедии Мольера "ДОНЖУАН" Азарий Плисецкий: вернуться в Большой театр всегда приятно Бертман поставит оперу "Демон" в Барселоне в память о Хворостовском
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену37
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?31
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение