Самые интересные спектакли «Золотой Маски — 2018»

«Царь Эдип», Театр им. Вахтангова, Москва

В постановке режиссера Римаса Туминаса соединилась греческая классика и психологизм русской театральной школы. По словам самого режиссера, это спектакль о достоинстве, чести и силе правителя, нашедшего силы покарать самого себя. Но даже над царем, как и над всеми присутствующими, довлеет рок — огромная темная труба, прокатывающаяся по сцене, которую никто не в силах остановить. Эта театральная постановка напоминает нам об античности и обнажает современную тему власти.

«Гроза», Молодежный театр, Краснодар

Казалось бы, сложно найти какие-либо новые смыслы в пьесе Островского «Гроза». Однако режиссер Даниил Безносов разбивает все стереотипы и предлагает зрителям испытать временем эту хрестоматийную историю. Постановка не рассказывает о какой-то конкретной эпохе, а представляет нам архетипы русской жизни. Здесь сохранена поэзия и музыкальность языка великого драматурга. Но развязка еще более трагична. Парадоксальность героев в очередной раз доказывает, что драма в конце неизбежна. И нам остается дышать одним воздухом с людьми на сцене и ждать как грозы этого рока.

«Губернатор», Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Частная история человека во власти из рассказа Леонида Андреева предстает у режиссера Андрея Могучего тяжелым размышлением о вечном споре долга и совести, силы власти и человеческой слабости. На сцене смешиваются планы, теряются границы реальности, трагедия личности становится маленькой нитью в кровавом полотне истории. И только сострадание может спасти человечество от ужаса равнодушия. Спектакль опускается на зрителей как тревожный сон и оставляет после себя ощущение мощи и напряжения.

«Демократия», Российский академический молодежный театр, Москва

Спектакль о крушении иллюзий по произведению Майкла Фрейна — это призыв напомнить всем нам о том, что такое «общество», дискуссии и диалог. Режиссер Алексей Бородин обходится без нравоучений и дает возможность каждому сделать свой выбор. И его театр становится подходящей площадкой для таких размышлений.

«Чук и Гек», Александринский театр, Санкт-Петербург

Постановка режиссера-документалиста Михаила Патласова выворачивает наизнанку детскую историю двух мальчиков и показывает нам не отболевшую, страшную тему репрессий 30-х годов. По мнению мастера, тот исторический страх живет в каждом из нас. И его нельзя просто взять и забыть или перечеркнуть навсегда. Чтобы найти выход, нужно посмотреть в лицо этой боли, открыть правду и постараться принять ее. Слова из воспоминаний заключенных и репрессированных вскрывают исторические раны. И перед каждым открывается возможность понять и простить своих предков.

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», Театр на Таганке, Москва

Режиссер Алексей Франдетти впервые воплотил на российской сцене музыкальный триллер Стивена Сондхайма по пьесе Хью Уиллера. В этой постановке рушатся театральные границы: все происходит в едином пространстве. Зрители оказываются на мрачных улицах Лондона и участвую в действии. В нескольких шагах от них происходят убийства и раскрывается мрачная, пугающая личность одержимого, сломленного человека. Этот «живой» спектакль затягивает присутствующих в лабиринты событий, и каждый на личном опте начинает понимать, что такое современный иммерсивный театр.

«Воительница Джырыбына», Театр «Олонхо» Якутск

Эта постановка — талантливый пример воплощения древнего эпоса на современной сцене. Фантастическая история о девушке-воине, которая становится защитником Среднего мира от сил зла, динамично разворачивается на сцене. Национальная музыка народа Саха, шаманские обряды, мистериальная символика — все это не может оставить городского зрителя равнодушным.

«Музей инопланетного вторжения», Театр взаимных действий, Москва

Спектакль-эксперимент по мотивам произведения «Война миров» Герберта Уэллса . Это постановка без режиссера, горизонтальный театр, где каждый актер участвует в создании пространства и действия. Зритель попадает на экскурсию во времена вторжения инопланетян в 80-е годы прошлого столетия. Предоставленный себе и своим мыслям, здесь человек волей-неволей начинает задумывать о чуждости и враждебности мира вокруг. И маленькая склянка с выжившим существом становится единственным спасением для каждого в этом мире.