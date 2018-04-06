Путин рассказал об особом культурном коде россиян

У россиян особый культурный код, который со временем становится только богаче, заявил президент Владимир Путин на награждении молодых деятелей культуры и авторов произведений для детей. На торжественной церемонии присутствовала корреспондент «МИР 24» Анна Деркач

Церемония награждения в этот раз получилась совсем короткой, но очень яркой. Наряду с признанными деятелями искусства награды за произведения для детей и юношества в Кремле получили и совсем молодые мастера.

«Эта церемония — как символ преемственности. Богатые культурные традиции от корифеев передаются и молодому поколению», — обратился к залу Путин.

К примеру, выпускница ВГИКа Дина Великовская снимает мультфильмы об отношениях в семье. Любовь и преданность, ревность и непонимание — у ее забавных героев все как в настоящей жизни. Потому и мультфильмы находят отклик в сердцах и детей, и взрослых.

«Боюсь кого то не поблагодарить кого очень хочется поблагодарить. Потому что за мной стоит людей, которые мне помогли на моем пути, которые меня воспитали, которые дали совет, которые направили, которые критиковали тоже», — сказала режиссёр, художник анимационного кино Дина Великовская.

Весь мир — театр

Как художники видят сцену

27-летний Борис Родькин — звезда балета Анна Каренина получает первую в жизни государственную награду. На сцене его сменяет Софья Кондратьева из музея-заповедника «Дивногорье». Его сотрудники изучают памятники эпохи палеолита. А их экскурсии благодаря инновациям доступны, интересны и понятны всем. Она пригласила президента посетить «Дивногорье», которое находится в Воронежской области.

В отличие от молодых творцов, Алексей Рыбников не первый раз в этом зале. Всемирно известный композитор, создатель музыки к 80 мультфильмам и кинолентам, эту премию называет наградой с выдержкой. Композиции, которые он писал еще в 70-х, популярны до сих пор.

«То, что я сейчас получаю награды за творчество для детей по прошествии 40 лет за музыку, которую я писал тогда — это говорит о том, что музыка жива», — радовался Рыбников.

«Первый наш лауреат сказала замечательные слова о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код складывается из поколения в поколение. И каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, состоятельным, жизнеспособным. И вы вносите огромный вклад», — поблагодарил лауреатов президент России.

В заключение церемонии Владимир Путин еще раз поблагодарил лауреатов за вклад в развитие культуры. И подчеркнул: своим творчеством они делают Россию сильнее. А уже после с шампанским продолжил общение с ними в неформальной обстановке. На этой встрече присутствовал и Юрий Башмет , у которого президент в шутку позаимствовал бокал.

Один из награжденных сегодня Владимир Рецептер — художественный руководитель Пушкинского театрального центра. Своим актерам Рецептер о награде от президента ничего не рассказывал. И вот как они отреагировали.

«Дай Бог ему многих лет жизни, вот что я могу только сказать. И все. И подольше с ним поработать, потому что это он, понимаете? Пушкинский центр — это он», — сказал выпускник Владимира Рецептера, актер пушкинского театрального центра Денис Волков

«Благодаря Владимиру Эммануиловичу может быть Бог как-то нам помагает, что все это время мы занимается только классикой скажем так авторами уровня Пушкина, Шекспира, Мольера, Гоголя и не ниже», — отметил актер Пушкинского театрального центра Никандер Кирьянов

Владимир Рецептер занимает пост художественного руководителя Пушкинского театрального центра с 2006 года.

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