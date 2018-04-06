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«Интернат должен быть не казенным, а праздничным домом»
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«Интернат должен быть не казенным, а праздничным домом» 

Мир24 1 час назад
Директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев получил из рук Владимира Путина президентскую премию. Его отметили за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано». В реабилитации воспитанников Чикишев использует собственную технологию, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.
На сцене театра «Пиано» нижегородской школы для глухих спектакль-импровизация. Скорее, увлекательная игра, говорит режиссер Владимир Чикишев, где каждый, не промолвив даже слова, все сказал.
Владимир Чикишев — директор школы и творческий вдохновитель театра уже более 30 лет. Считает, главное, помочь ребенку преодолеть чувство неполноценности и раскрыться на сцене и в жизни. Функция взрослого — увлечь и не мешать.
«Дом, который иногда называют казенный дом, интернат — страшное слово. Нужно, чтобы интернат превращался в праздничный дом. Светлый, радостный, чтобы в нем всегда было много детей, взрослых, активностей», — сказал Владимир Чикишев.
На одной сцене дети здоровые и слабослышащие. Общаются улыбками и жестами.
«Они научили нас разговаривать на их языке, показывали, как танцуют и как радуются. И мы начали их немного понимать», — делится ученик лицея №82 Дима Дикий.
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Слабослышащие дети более внимательны и больше доверяют взрослым, говорят педагоги, но и более уязвимы. В игре они не боятся проявлять себя. А заодно учатся самостоятельности. Параллельно изучают словесный язык, как иностранный.
«Не видно совершенно, что у них есть какой-то недуг. У меня такое ощущение, что это достоинство. Потому что я таких хороших и светлых ребят не видела», — сказала мама ученика Алена Элиан.
Пробить глухую стену непонимания, как раз и помогают такие совместные спектакли. Зрители из других школ приходят на представления, а становятся его участниками. Потом сами удивляются: понять друг друга оказывается легко.
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