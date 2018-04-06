«Солнечная линия» на Новой сцене Александринки: Дискомфорт как средство самовыражения

Появление в Александринском театре Новой, суперсовременной, сцены должно было ознаменовать новую веху в развитии старейшего театра. Так и случилось — сцена стала площадкой, где могут реализовывать свои проекты молодые режиссеры, актеры и музыканты. И худрук Александринки Валерий Фокин , без оглядки на императорское «звание» подведомственного ему театра, дает им карт-бланш. В общем, делают молодые творцы практически всё что хотят. Экспериментируют, одним словом. С разной степенью успеха. В основном ограничивающейся несколькими показами, после которых эксперимент заканчивает свое существование, уступая место следующему. Но на днях на Новой сцене решили выпустить спектакль с явно «коммерческим уклоном».

Ни разу не смешно

Пьесу отца «новой драмы», «новой искренности» и вообще всего «нового» на театре, что так и просится на Новую сцену, Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» здесь поставила московский режиссер Женя Беркович . Не Евгения, а Женя — это принципиально. И поставила она комедию — а это для молодых экспериментаторов нонсенс. Обычно они «низкими жанрами» не интересуются. Мало того, критики уже успели назвать пьесу Вырыпаева «идеальной комедией». Поэтому интерес публики к премьере был понятен. Аншлаг, ожидание чего-то выдающегося, подпитывающееся роковой фразой «ученица Серебренникова», и все составляющие неординарного театрального события были налицо.

К финалу часового спектакля стало понятно, что ожидания не оправдались. То, что комедии не получилось «ни разу», это еще полбеды. Не получилось вообще истории, которая могла бы хоть как-то затронуть зрителя.

Хотя поначалу можно было рассчитывать, что всё сложится. Во-первых, тема спектакля очень животрепещущая — непонимание двоих, разделенных той самой «солнечной линией», которую невозможно обойти, перепрыгнуть, сломать, — это волнует всех. Во-вторых, прекрасная сценография и интересные декорации (художник София Матвеева). В-третьих, исполняющие главные роли актеры — Янина Лакоба из Александринки и приглашенный из театра «Мастерская» Владимир Карпов — относятся к той категории артистов, которые могут и «телефонную книгу» сыграть. Но в данном случае кажется, что «телефонная книга» была бы поинтереснее. Поэтому, демонстрируя высший актерский пилотаж, Лакоба и Карпов, похоже, сами понимают, что единый пазл спектакля все равно не складывается. И на обещающих практически сериальный сюжет первых словах главного героя о том, что он наконец-то выплатил кредит и они с женой теперь могут завести ребенка, заканчивается не только «сериальность», но и внятность истории. Пусть она и абсурдистская, это не отменяет права зрителей получить эстетическое и интеллектуальное удовольствие. Тем более если этот зритель еще и настроен был на комедию.

Движение не в ту сторону

Но, судя по всему, создатели спектакля сочли, что ставить именно комедию — «не по понятиям». Поэтому они всячески вносят в спектакль дискомфорт. И не всегда эти попытки оригинальны. Так, унитаз — это уже, извините за каламбур, общее место современного искусства. Будь то кинодрама «Нелюбовь» или театральная комедия «про любовь». Сидением героев на унитазе и звуком спускаемой воды сегодня уже никого не удивишь и не шокируешь. А какой сверхсмысл несут эти действия? Да никакого. Просто вот такие мы «смелые».

Но бурливый унитаз в начале постановки сменяют другие шумные предметы. Да и герои беспрерывно мельтешат — переходят с места на место, открывают и закрывают ящики, холодильник и плиту. Героиня всё время нервно мажет руки кремом, снимает и надевает перчатки. Всё это сопровождается неприятными звуками — скрипом, скрежетом и гулом. Таким образом, вероятно, подчеркивается дискомфорт существования выясняющих в пять утра отношения героев. Но таким же образом абсолютно теряется смысл произносимых ими слов. Та самая «новая искренность», из-за которой стали в свое время так популярны пьесы Вырыпаева, превращается в необязательную банальность, перекрываемую звуками, движениями и попытками актеров через всё это продраться. Как пытаются их герои продраться к пониманию друг друга.

Но если у героев, судя по финалу, в конце концов это получается, то у создателей спектакля пробиться к зрительским сердцам не выходит — публика откровенно скучает. И вывести ее из этого состояния не могут все физические и звуковые пертурбации, которые происходят на сцене. Потому что нет главного — движения души.

Но в качестве эксперимента «Солнечная линия», как и другие эксперименты, имеет право на существование. Ведь эксперимент для того и существует, чтобы показать, что жизнеспособно, а что надо оставить на стадии проб и ошибок.

интернет-журнал «Интересант»