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Театр Маяковского представит современную версию «Дон Жуана»
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Театр Маяковского представит современную версию «Дон Жуана» 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Современную версию о современном Дон Жуане представит театр имени Маяковского, премьера спектакля «Донжуан» состоится 7 апреля на основной сцене «Маяковки», сообщили в пресс-службе театра.
Режиссер-постановщик Анатолий Шульев, который поставил спектакль о Дон Жуане в жанре селебрити-драмы, видит в сегодняшнем герое продукт массовой поп-культуры, поэтому именно так, слитно, воспроизводится имя заглавного героя, рассматриваемого как архетип.
Вместе с Шульевым над постановкой работали художники Мариус Яцковскис и Мария Данилова, композитор Полина Акулова, хореограф Александр Лимин.
Наравне с Гамлетом, Дон Кихотом и Фаустом Дон Жуан является так называемым «вечным образом» в литературе. Но если во времена Мольера Дон Жуан был фигурой исключительной, своим образом жизни бросающий вызов Всевышнему и традиционной морали, то сегодня массовая культура и потребительское общество генерирует множество таких зацикленных на самих себе Донжуанов-селебрити.
"Современный Дожуан — это такой популярный стендап-певец-блогер, гастролирующий по стране с концертами, имеющий «армию» малолетних поклонниц и всегда немного пьяный, — сказал накануне премьеры Шульев. — Я хочу в спектакле провести его через несколько десятилетий развития поп-культуры — от ее зарождения до наших дней".
По словам режиссера, он хотел создать селебрити-драму. В спектакле вместо дельартовской рыночной площади будет концертный зал, вместо богатого дворянина — селебрити, вместо контекста и костюмов людовиканской эпохи — контекст и костюм современной эпохи поп-культуры.
"Мы застанем Донжуана в переломный период его жизни: пройден пик популярности, дальше только падение, но праздник для него продолжается, и шоу тоже должно продолжаться до последнего удара сердца, до последнего вздоха…" — сказал Шульев.
В спектакле заняты: Эльдар Трамов (Донжуан), Виталий Ленский (Сганарель), Анастасия Мишина (Эльвира), Юрий Никулин (Дон Луис).
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