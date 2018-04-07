Театр Маяковского представит современную версию «Дон Жуана»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости . Современную версию о современном Дон Жуане представит театр имени Маяковского, премьера спектакля «Донжуан» состоится 7 апреля на основной сцене «Маяковки», сообщили в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик Анатолий Шульев , который поставил спектакль о Дон Жуане в жанре селебрити-драмы, видит в сегодняшнем герое продукт массовой поп-культуры, поэтому именно так, слитно, воспроизводится имя заглавного героя, рассматриваемого как архетип.

Наравне с Гамлетом, Дон Кихотом и Фаустом Дон Жуан является так называемым «вечным образом» в литературе. Но если во времена Мольера Дон Жуан был фигурой исключительной, своим образом жизни бросающий вызов Всевышнему и традиционной морали, то сегодня массовая культура и потребительское общество генерирует множество таких зацикленных на самих себе Донжуанов-селебрити.

"Современный Дожуан — это такой популярный стендап-певец-блогер, гастролирующий по стране с концертами, имеющий «армию» малолетних поклонниц и всегда немного пьяный, — сказал накануне премьеры Шульев. — Я хочу в спектакле провести его через несколько десятилетий развития поп-культуры — от ее зарождения до наших дней".

По словам режиссера, он хотел создать селебрити-драму. В спектакле вместо дельартовской рыночной площади будет концертный зал, вместо богатого дворянина — селебрити, вместо контекста и костюмов людовиканской эпохи — контекст и костюм современной эпохи поп-культуры.

"Мы застанем Донжуана в переломный период его жизни: пройден пик популярности, дальше только падение, но праздник для него продолжается, и шоу тоже должно продолжаться до последнего удара сердца, до последнего вздоха…" — сказал Шульев.