Культурный досуг в столичном регионе: куда пойти в праздничные выходные

Помимо предстоящих Пасхальных торжеств и праздничных гуляний жители Москвы и Подмосковья могут посетить в эти выходные еще целый ряд интересных мероприятий. «360» составил программу культурного досуга на ближайшие дни.

Кинокритики рекомендуют не упустить новую отечественную экранизацию бессмертного произведения Николая Васильевича Гоголя «Вий». Несмотря на отличную от оригинального литературного произведения линию повествования, фильм способен произвести сильное впечатление на любителей жанра «Хоррор». Главную роль в картине исполнил восходящая звезда российского кинематографа Александр Петров

Для любителей же комедийного жанра, кинопрокатчики приготовили сюрприз. Отечественная комедия про «Каникулы президента» вряд ли оставит зрителей равнодушными. В главной роли один из популярных резидентов Comedy Сlub Дмитрий Грачев . По сюжету, глава государства решает ненадолго уйти в отпуск. Но чтобы не беспокоить окружающих своим внезапным появлением на курортах Крыма, президенту приходится на некоторое время сменить внешность.

Концерты

Столичные меломаны в эти выходные смогут насладиться не только выступлением известных оперных певцов в Большом зале Консерватории, но и посетить московские

рок-клубы

В субботу в Москве ожидают выступление сразу двух стремительно набирающих популярность европейских коллективов. «Bondage Fairies» — «безбашенные» панки из Швеции и молодая

рок-группа

из Британии «Nothing but Thieves». По словам организаторов выступлений, оба бэнда способны «зажечь» и раскачать даже самую консервативную публику.

Выставки

Любителям современного искусства предлагается посетить в эту субботу открытие выставки

«Комикс-андерграунд-2018». Согласно проспекту мероприятия, организаторы сумели собрать яркую экспозицию занимательных историй и зарисовок из различных современных субкультур.

Необычные, провокационные и даже местами эпатажные работы вызовут интерес у всех, независимо от возраста и личных предпочтений, обещают организаторы.

Театр

Для тех, кто жаждет встречи с высоким, на этих выходных открыты двери нескольких известных столичных театров. На сцене Театра им. Пушкина представят новый спектакль «мастера экзистенциальных абсурдистских зрелищ Юрия Бутусова » — «Барабаны в ночи». Современная постановка пьесы известного немецкого писателя Бертольта Брехта затрагивает глубокие философские аспекты жизни современного общества.

Для тех, кто пока не готов войти в когнитивный резонанс с действительностью и размышлять о вечных проблемах в пасхальные дни, а хочет легкости и хорошего настроения, на сцене МХТ им. Чехова ставят эксцентричную комедию «Примадонны». Судя по отзывам, переодевания в женщин Чурсина, Дюжева и Трухина способны надолго подарить ощущение праздника всем зрителям.

Уже 2 апреля по всей Московской области открылись пасхальные ярмарки. Посетители могут приобрести не только продукты питания, но и праздничные куличи, а также разнообразные краски для яиц.