5 музыкальных спектаклей, которые нужно посмотреть со школьником этой весной

Уникальная возможность увидеть ключевые номера из нескольких семейных мюзиклов в рамках одной концертной программы. «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер!», «Матильда», «Дорогой Эван Хансен» — в основе всех перечисленных спектаклей лежат захватывающие истории о детстве, таком разном и удивительном.

«Broadway Dreams Дети»

Фото: пресс-служба театров

Где: Культурный центр имени Людмилы Рюминой

Адрес: Москва, ул. Барклая 9 Когда: 23 и 24 апреля, только три показа

Возраст: 6+

Билли Эллиот живет в шахтерском городке и мечтает о балете. Эван Хансен мучается от одиночества в окружении гаджетов и ровесников, живущих в виртуальной реальности. Матильда, девочка-вундеркинд, устраивает культурную революцию в своей школе. Сиротка-Энни заставляет строгого политика поверить в лучшее и улыбнуться.

За происходящее на сцене отвечают бродвейские профи, которые посетят Москву в рамках культурно-образовательной программы Broadway Dreams Russia.

Главные роли отданы юным артистам, которым не чужды проблемы их персонажей. Активное участие в проекте принимают ученики ДМТЮА — ведущей кузницы кадров для российского музыкального театра.

«Синяя-синяя птица»

Где: Театр наций

Адрес: Москва, Петровский переулок 3 Когда: 11,12,13 мая Возраст: 6+

На сказке, созданной символистом Морисом Метерлинком в 1908 году, выросло не одно поколение. По классическому сюжету сестра и брат — Тильтиль и Митиль — отправляются в сказочную страну на поиски заветной Синей птицы, то есть того самого Счастья. По пути они научатся видеть души вещей и отличать добро от зла.

В интерпретации театра эта история обрастает новыми подробностями и персонажами. Царица ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, синий павлин — хранитель времени, чудовища и монстры из шкафа — таких неожиданных встреч будет много.

«Синяя-синяя птица» впечатляет яркими музыкальными номерами, трюками и спецэффектами, но при этом, что очень важно, не теряет глубины первоисточника.

«Пытаясь переосмыслить пьесу Метерлинка, задать себе те же вопросы, мы написали совершенно новую, оригинальную историю и рассказали ее современным языком. Она опирается на традиции авторской сказки, но живет здесь и сейчас. А выдумки и самых настоящих чудес здесь с лихвой хватит на десять обычных спектаклей», — говорит режиссер Олег Глушков , известный широкой публике как хореограф фильма «Стиляги».

«Вредные советы»

Где: Школа современной пьесы

Адрес: Москва, Пресненский Вал 27/29 Когда: 21 апреля

Возраст: 6+

Юмористические «Вредные советы» в стихах когда-то придумал Григорий Остер , «специально для непослушных детей» — чтобы они делали все наоборот и получалось правильно. А режиссер Андрей Андреев придумал, как объединить их в зажигательную «фолк-рок-рэп-поп-фантазию» — именно так обозначен жанр на афишах.

Актеры — шесть клоунов — вовсю дурачатся, терроризируют плюшевых кошек, картонных теток и надувных дядек, лихо танцуют и стоят на голове, поэтому взрослым без чувства юмора спектакль противопоказан. Остальные гарантировано поднимут себе настроение, заодно поговорив со своими детьми о том, где заканчивается невинная шалость и начинается форменное хулиганство.

Отдельного внимания в спектакле заслуживает хореография — ей занимался Егор Дружинин , главный по «Танцам» в нашей стране.

Музыку к спектаклю написал Андрей Андерсон, а сценографию разработала Мария Трегубова , которая придумывает впечатляющие художественные решения для главных премьер Москвы и Петербурга.

«Похищение Джонни Д»

Где: Детский музыкальный театр юного актера

Адрес: Москва, ул. Малая Дмитровка 8, стр. 4 Когда: 21 апреля, премьера

Возраст: 6+

ДМТЮА интересен как минимум тем, что почти вся его труппа состоит из детей, которые профессионально занимаются театром, а также участвуют и побеждают во всевозможных конкурсах талантов, включая «Голос. Дети».

В апреле ДМТЮА покажет музыкальную версию знаменитого «Вождя краснокожих» О. Генри. Создатели обещают добротный комедийный вестерн: авантюристы Бил и Сэм похищают мальчика Джонни, чтобы получить за него выкуп у родителей, но тот оказывается не промах и превращает жизнь своих похитителей в экстремальное приключение. Злодеи комичны и получают по заслугам, главный герой не теряет самообладания и чувства юмора.

Музыку к «Джонни» написал Алексей Сударенков, который до этого работал над мюзиклами «Королевство кривых зеркал», «Старик и море», «Школа снежной королевы».

«Мама-кот»

Где: Театр им. Маяковского

Адрес: Москва, ул. Б. Никитская, 19/13 Когда: 14 и 21 апреля

Возраст: 6+

Яркий, трогательный и очень добрый спектакль для всей семьи поставила режиссер Полина Стружкова , которая на сегодняшний день является одним из главных специалистов по детскому театру. В основу легла пьеса чилийского писателя Луиса Сепульведы : забавная история о том, как четверо портовых котов воспитывали маленькую чайку.

Сцена оформлена в морских тонах и заставлена портовыми ящиками всевозможных форм.

В них, на них и вокруг них обитают коты самых разных профессий — от ресторатора до книгочея. И, конечно, маленькая птица. Таких, казалось бы, несовместимых персонажей объединяют дружба, любовь, доверие и самопожертвование.

«Мы хотим, чтобы дети задумались о тех, кто всегда рядом с ними — о мамах, и почувствовали ответственность перед близкими»,

— говорят создатели спектакля. Музыку к нему написал экс-лидер группы «Секрет» Максим Леонидов — получилось легко и светло.

Фото: пресс-служба театров