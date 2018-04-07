Фоторепортаж: в Новосибирске показали злую постановку про абсурдную жизнь бюрократов

В новосибирском театре «Красный факел» представили премьеру — злой и сатирический спектакль «Дураки на периферии» по пьесе Андрея Платонова . В ней специальная комиссия решает, можно ли семье родить ребёнка.

Премьерные показы «Дураков на периферии» проходят в «Красном факеле» 7 и 8 апреля. По сюжету пьесы Андрея Платонова, в семье Башмаковых возникла серьёзная угроза — рождение ребёнка.

Будущий отец, счетовод Иван Башмаков (его играет Константин Телегин ) в панике — у него уже есть дети, а воспитывать ещё одного ребёнка он боится, а хочет только «выполнять общественные функции» и быть полезным на работе. Его жена Марья (Валерия Кручинина) не против родить, но решать будет не она, а специальная комиссия охраны матерей и ихних младенцев», в задачи которой вменяется следить за «заготовкой граждан впрок».

«Во-первых, я открыл для себя Платонова не как прозаика, а как драматурга. Это отдельный род абсурдистской драматургии, который возник в Советском Союзе, притом, что пьеса написана в 1928 году. И то, что её положили в гроб, что называется, на какое-то время, это какое-то невероятное преступление по отношению к автору

Мне интересно говорить через текст Платонова про сегодня, про нас, во что мы превращаемся, когда вокруг нас абсурдная жизнь, когда мы ей киваем, ей подыгрываем, сами встраиваемся в эту абсурдную жизнь, в выигрыше оттуда никто не выйдет»,

Весь спектакль на сцене стоит гроб — по задумке авторов, это и есть символ абсурдной жизни. Кроме того, пространство сцены поделено на две части, на одной герои веселятся и даже поют в караоке, а на другой проходят бесчисленные заседания спецкомиссии.

«Есть часть авансцена, есть часть за стеклом. Та часть — это такая иллюзия свободы, другая часть — это где проходят суды, заседания комиссии, приходы рационализаторов, в общем всё, что связано с каким-то судилищем», — объяснил режиссёр.

Ранее в Новосибирске прошла премьера ещё одного смелого спектакля «Поцелуй» — на сцене показали быт современных жителей Сирии.