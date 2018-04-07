Утопаем в ощущениях. В Воронеже станцевали антиутопию Замятина «Мы»

С романом-антиутопией Евгения Замятина «Мы» многие знакомятся еще в школе. Даже те, кто ловил мух на уроках литературы, вспомнят об этом произведении, настолько необычно и современно оно было для нашей страны в 20-х годах прошлого века. Государство — тоталитарная машина, люди — бездушные винтики, душа и воля — опасные свойства личности. В какую бы эпоху читатель не взялся за эту книгу, он ужаснется совпадениям с его реальностью. Тем интересней задумка обратить внимание на роман «Мы» в наше время. И, пожалуй, самый безопасный и в то же время самый трудный для этого способ — танцы.

«Современный танец — про ощущения»

Танцевальная труппа Воронежского камерного театра воплотила в жизнь идею молодого хореографа из Петербурга Ольги Васильевой . Ольга победила в престижном конкурсе молодых хореографов фестиваля Context и получила возможность осуществить свою задумку на воронежской сцене. На работу у нее и танцовщиков был всего четыре недели — столько прошло с последней танцевальной премьеры в Камерном. Тем более потрясающим выглядит результат.

Кажется, что над этим насыщенным, физически сложным, по-актерски и художественно ярким спектаклем трудились не один месяц, тем более, что в его команду вошли мастера из разных городов. Драматичную и атмосферную музыку, которая как будто еще больше затачивает острые движения танцоров, написал композитор Александр Карпов . Светом занимался петербургский художник Константин Бинкин, работающий с Мариинским театром. А Юлия Ветрова, подготовившая яркие и очень модные костюмы артистов, в этом году получила номинацию на «Золотую маску» за другой воронежский спектакль — оперу «Родина электричества». Танцоры между репетициями читали или перечитывали роман, а также слушали его отрывки в прочтении актеров Камерного театра. Ведь им предстояло не просто рассказать историю. Хореограф поставила задачу передать ощущения от романа.

«Стажируясь в Израиле, я поставила десятиминутный спектакль под названием The Choice («выбор» — ред.). Тема выбора для меня очень важна как для педагога и молодой женщины, и в спектакле «Мы» я продолжила ее раскрывать, — рассказала Ольга. — Да, в программке написано «по роману Евгения Замятина „Мы“. Этот спектакль сделан по моим впечатлениям от романа. Как и многие, я с ним познакомилась в школьные годы, и мысли о нем все эти годы созревали, картинки появлялись в голове. То, что родилось, — это мое ощущение. Этот роман очень актуален в наше время. Я не могу дать инструкцию, как его нужно смотреть. Я бы посоветовала зрителю смотреть прислушиваться к своим эмоциям. Современный танец — больше про ощущения, чем про историю. Как вы интерпретируете то, что происходит на сцене, очень важно».

Игра в реальность

Даже если вы никогда не читали или не планируете перечитывать роман «Мы», сходить на спектакль все же стоит. Во-первых, на сцене Камерного никогда раньше не появлялись танцевальные коллективы. Их молодость, красота, высокий уровень техники и энергия стоят того, чтобы провести вечер в их компании.

Во-вторых, постановка одновременно минималистична и наполнена деталями, которые интересно подмечать и по-своему интерпретировать. Серьезные и сложные символы Замятина перевоплотились в предметы детской игры. Если в романе все строят космический корабль, который полетит сеять идеи совершенного общества в далекие уголки вселенной, то в спектакле во время танца собирается гигантский тетрис, образующий в итоге стену. Когда стена разрушается, на сцене взрывается цветовая бомба, и части тетриса вместе с костюмами танцоров из белых становятся красочными, чтобы в конце — по закону жанра — снова поблекнуть. В какой-то момент театральный свет меняет оттенки на сцене, и сложенные вместе кусочки разноцветного пазла образуют российский триколор. Не знаю, гениальный ли это ход художника по свету, или случайная игра лучей прожекторов, но эффект от подобной трансформации мощный. А финальный водопад из разноцветных детских кубиков, символизирующих свободомыслие, одновременно и радует глаз своей пестрой красотой, и вызывает опасения, как бы этот остроугольный и тяжелый пластиковый глоток свободы не ударил актеров или зрителей по голове.