Благотворительность и спектакли «Золотой маски»: как отметить Пасху

Помочь нуждающимся на благотворительном фестивале «Пасхальный дар»

Место: все округа Москвы

Дата: 7–15 апреля

Время: 11:00–20:00 Возрастные ограничения: 0+

Гостей «Пасхального дара» ждут ярмарки с сувенирами и угощениями, мастер-классы, уроки колокольного звона, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, фотовыставки и спектакли «Золотой маски». В «Благотворительную гостиную» на площади Революции можно будет принести вещи для нуждающихся, а благодаря проекту «Четвероногий друг», площадки которого расположатся на Тверском бульваре, — помочь бездомным животным. Подробная программа фестиваля есть в спецпроекте mos.ru

Оформить книгу и поучаствовать в Большом книжном квесте

Место: улица Новый Арбат

Дата: 7–15 апреля

Время: 11:00–20:00 Возрастные ограничения: 6+

На Новом Арбате на протяжении всего фестиваля «Пасхальный дар» ждут любителей чтения. Там пройдет благотворительная книжная ярмарка. Организаторы подготовили презентации новинок, открытые лекции и аукционы. Кроме того, можно будет встретиться с писателями и взять у них автографы.

Юных гостей ежедневно с 12:00 до 19:00 ждет Большой книжный квест.

Кроме того, на этой площадке пройдут мастер-классы по созданию книг и мини-книжечек и их декорированию, а также лекции по современной драматургии.

Для тех, кто хочет совершить добрый поступок, будет открыт сервис по сбору ненужной одежды на благотворительность и переработку.

Посмотреть инклюзивные спектакли «Кармен» и «Алгыс»

Место: Манежная и Тверская площади

Дата: 7 и 8 апреля

Время: 15:00 Возрастные ограничения: 6+

Проект «“Золотая маска” в городе» приготовил 25 бесплатных инклюзивных спектаклей. На одной сцене вместе с артистами из шести региональных театров (Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода) сыграют актеры с ограниченными возможностями здоровья.

7 и 8 апреля в 15:00 на Манежной площади состоится представление-концерт оркестра санкт-петербургского центра «Антон тут рядом» — первого в России центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых с аутизмом.

8 апреля в 15:00 на Тверской площади юные артисты из якутского инклюзивного театра-студии «Маленький принц» покажут спектакль-экспромт «Алгыс».

Увидеть «Гадкого утенка» в ЦДМ и «Птиц» в «Москвариуме»

Место: Центральный детский магазин (Театральный проезд, дом 5/1), «Москвариум» на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 23)

Дата: 7 и 8 апреля

Время: 14:00 Возрастные ограничения: 6+

Возможно ли посмотреть лучшие спектакли «Золотой маски» в Центральном детском магазине, Московском планетарии, в «Москвариуме» на ВДНХ, на Ленинградском вокзале или на других самых неожиданных площадках? «Возможно!» — отвечают авторы проекта «“Золотая маска” в городе».

7 апреля в 14:00 в Центральном детском магазине санкт-петербургский театр «Карамболь» покажет мюзикл «Гадкий утенок». Это трогательная история о преодолении преград на пути к перевоплощению в прекрасного лебедя. В постановке обстоятельства менее жестоки к герою, чем в сказке Андерсена: Гадкий утенок находит поддержку в семье. Мюзикл — потенциальный пятикратный лауреат премии и рекордсмен по числу номинаций (эксперты отметили работу режиссера, дирижера, художника по костюмам, исполнителей мужской и женской ролей второго плана и спектакль в целом).

8 апреля в 14:00 в «Москвариуме» можно будет увидеть спектакль «Птицы» Театра Ленсовета (Санкт-Петербург). Актеры обращаются к русским сказкам. В постановке переплелись и «Гуси-лебеди», и «Белая уточка», и «Белая лебедушка», и другие истории с крылатыми героями. Прямо во время представления актрисы ткут на сцене свадебное полотно под колыбельные, пестушки и другие традиционные песни.

Почувствовать «Тонкую грань эпох» в галерее «Беляево»

Место: галерея «Беляево» (Профсоюзная улица, дом 100)

Дата: 7 апреля

Время: 19:30–21:00 Возрастные ограничения: 6+

Услышать «Музыку струн» в Доме Гоголя

Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)

Дата: 7 апреля

Время: 15:00–16:30 Возрастные ограничения: 0+

Дом Гоголя приглашает послушать звучание арфы, скрипки, альта и виолончели на концерте «Музыка струн». В программе — «Ноктюрн» Джона Фильда, «Экспромт» Рейнгольда Глиэра , «Баллада» Генриха Арендса, «Хоруми» Сулхана Цинцадзе, «Песнь менестреля» Александра Глазунова и «Адажио и аллегро в стиле Пуньяни» Фрица Крейслера. Вход свободный.

Рассказать детям о Пасхе в саду имени Баумана

Место: сад имени Баумана (Старая Басманная улица, дом 15)

Дата: 8 апреля

Время: 12:00–14:00 Возрастные ограничения: 0+

В саду имени Баумана дети смогут принять участие в художественном мастер-классе по росписи пасхальных яиц. Для всех посетителей проведут тематические игры и шоу аниматоров. А в 13:00 гости увидят шоу мыльных пузырей.

Увидеть клоунов во дворце творчества детей и молодежи «Преображенский»

Место: дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» (Большая Черкизовская улица, дом 15)

Дата: 7 апреля

Время: 12:30–13:30 Возрастные ограничения: 6+

Несколько историй, рассказанных гастролирующими клоунами в небольшом провинциальном городке, поднимут настроение детям и взрослым. Героями новелл станут обычные предметы, которые словно оживут под звуки музыки. Представление покажет учебный театр-студия «Маски».

Посмотреть киношедевры по произведениям Максима Горького в «Москино»

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Дата: 7 и 8 апреля

Время: 11:00–18:00 Возрастные ограничения: 0+

Знаете ли вы, что фильм «Табор уходит в небо» был создан по мотивам ранних произведений Максима Горького — «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль»? Это и другие открытия ждут посетителей показов кинокартин по произведениям писателя в сети «Москино».

Бесплатно посмотреть экранизации таких пьес, как «Васса Железнова», «Егор Булычов и другие» и «На дне» можно будет в четырех кинотеатрах — «Молодежном», «Салюте», «Сатурне» и «Туле». Потребуется регистрация.

Расписание сеансов

7 апреля:

— 11:00, «Салют» — «Табор уходит в небо» (1976 год, СССР, режиссер Эмиль Лотяну);

8 апреля: