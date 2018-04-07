Петербургский уик-энд: городская афиша на 7 — 8 апреля

Эти выходные особенные — Россия встречает Пасху. Главный православный праздник можно отметить посещением многочисленных специальных концертов. Также в эти дни в Петербурге проходят интересные гастроли драматических театров из стран бывшего Союза. А семейная аудитория приглашается на фестиваль исторического фехтования. Кроме того, в Ботаническом саду открылась выставка первоцветов. И это значит, что к нам окончательно пришла весна.

«Страсти по Матфею»

Когда: 7 апреля, 13.00 Где: Мариинский-3 Билеты: 500 — 2000 руб.

Подготовку к встрече Пасхи можно совместить с высоким искусством. В Концертном зале Мариинского театра будет исполнено сочинение митрополита Иллариона «Страсти по Матфею». Эта оратория сразу после премьеры стала символом новой духовной музыки. Исполняется она нечасто, и каждый концерт вызывает большой интерес у поклонников этого жанра. В эту субботу на сцену выйдут солисты Мариинского театра Елена Карпец, Мария Шуклина, Александр Тимченко Александр Морозов . За дирижерским пультом будет Андрей Петренко

Когда: 7 и 8 апреля, 19.00 Где: Театр «Балтийский дом»

Билеты: 400 — 500 руб.

В «Балтийском доме» в эти дни проходит Фестиваль драматических театров СНГ «Встречи в России». В выходные петербургская публика может познакомиться с творчеством двух коллективов из Казахстана. В субботу труппа Государственного академического русского театра драмы им. Горького (Астана) покажет свою версию «Евгения Онегина» в постановке Юрия Квятковского . А 8 апреля сцена будет отдана актерам из Карагандинского государственного русского драматического театра им. Станиславского, которые представят «Ревизора» (режиссер Станислав Васильев ). Слов нет, нынче для наших театралов такие встречи с казахским искусством — настоящая экзотика.

«Красный флаг над Гельсингфорсом»

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Музей артиллерии

Билеты: 100 — 300 руб.

В Военно-историческом музее артиллерии — новая экспозиция, повествующая о последствиях Октября 1917-го. Выставка «Красный флаг над Гельсингфорсом» посвящена началу Гражданской войны на территории Финляндии. Посетители увидят документальные свидетельства противостояния красной финской столицы белым частям и немецким интервентам. Драматические события, связанные с унижением Маннергейма германскими войсками, подробности взятия Выборга, массовые репрессии, в относительных цифрах в два раза превосходящие пресловутые сталинские, — все эти факты еще очень мало изучены как российскими, так и финскими историками. Эта выставка — первый опыт осмысления тех трагических событий.

Душеполезные песни на каждый день

Когда: 7 марта, 20.30 Где: «Эрарта-сцена»

Билеты: 600 — 800 руб.

В музее современного искусства «Эрарта» Пасху встречают в фольклорном стиле. Здесь в субботу пройдет концерт «Душеполезные чтения на каждый день» — совместный проект мастера русского фольклора Сергея Старостина , основателя ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрея Котова и джазового контрабасиста Владимира Волкова . Музыканты объединят в своем выступлении фольклор с духовной и современной авторской музыкой. Жанры самые разнообразные — от традиционных русских распевов до нищенских и богомольных стихов, положенных на музыкальную основу. Аутентичности добавит звучание таких инструментов, как колесная лира, калюка, гусли и виола да гамба.

Фестиваль средневекового фехтования

Когда: 8 апреля, 14.00 Где: Библиотечно-информационный центр искусства и музыки (Невский пр., 20)

Вход свободный

В центре искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского в это воскресенье ждут детей и их родителей на встречу со студией средневековых воинских искусств «Петергофская стража». Программа мероприятия увлекательна и насыщена. Все желающие смогут попробовать свои силы в фехтовании по средневековым правилам, увидят костюмированные выступления танцоров и музыкантов. Также собравшихся обучат подвижным средневековым играм и предоставят возможность сделать снимки в тематической фотозоне. Программа рассчитана на участников от 10 лет.

«Пленэр. Исторические ландшафты России»

Когда: все выходные, 10.00 — 18.30 Где: ЦПКиО им. Кирова

Билеты: 60 — 250 руб.

В Малом выставочном зале Конюшенного корпуса Елагиноостровского дворца начала работу выставка французских художников, которые в прошлом году приняли участие в пленэре, посвященном историческим ландшафтам России. Мастера в разной манере запечатлели уголки таких памятников садово-паркового искусства, как усадьба «Марьино», музеи-заповедники «Царское Село» и «Ясная Поляна», дворцовый комплекс Ольденбургских, Ростовский Кремль и усадьба «Горки Ленинские». После тура по России выставка отправится во Францию. Посетители ЦПКиО первыми могут увидеть итоги творческого эксперимента. Не забывайте, что 2-й Елагин мост все еще закрыт на капитальный ремонт, и с Крестовского острова в парк попасть не получится — только с Каменного острова или от станции метро «Старая деревня».

Первоцветы и субтропики

Когда: все выходные, 12.30 — 16.30 Где: Ботанический сад Билеты: 200 — 300 руб.

Почувствовать весну лучше всего получится в эти дни в Ботаническом саду. Причем разную: кто-то предпочитает нежность и тонкий аромат скромных первоцветов — крокусов, галантусов, пролесков и весенников, а другие любители флоры прогонят затянувшуюся зимнюю апатию с помощью буйной тропической весны — с пышным цветением глициний и азалий. Будет нелишним взять на прогулку фотоаппарат с хорошим объективом.

Пасхальный вечер в Екатерининском дворце

Когда: 8 апреля, 18.00 Где: ГМЗ «Царское село»

Билеты: 1000 — 3000 руб.

Пожалуй, самый красивый, самый торжественный, самый «царский» пасхальный концерт пройдет в это воскресенье в Тронном зале Екатерининского дворца в Пушкине. Программа самая изящная — сочинения Моцарта, Генделя и Вивальди. Они будут исполнены Хором мальчиков Санкт-Петербурга, а также скрипачкой Марий Сафарьянц, альтистом Андреем Догадиным. За вокал отвечают сопрано Маргарита Иванова и меццо Анна Кикнадзе . За дирижерским пультом — маэстро Джузеппе Саббатини.

Пасхальный концерт в Филармонии

Когда: 8 апреля, 19.00 Где: Малый зал Филармонии

Билеты: 1000 руб.

Филармоническая публика загодя готовилась к пасхальному выступлению московского ансамбля духовной музыки «Благовест». Увы, мероприятие сорвалось. Но всё же пасхальные мелодии прозвучат — уже в Малом зале филармонии. Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко и Камерный оркестр Festino под управлением Александра Макарова исполнят насыщенную программу, состоящую из сочинений Баха, Каччини, Россини, Чайковского, Равеля и Пьяццоллы. Отдельное внимание будет уделено сочинениям Павла Чеснокова — одного из столпов русской литургической музыки.

интернет-журнал «Интересант»