Мединский поздравил театр имени Моссовета с 95-летием

"Поздравляю коллектив с юбилеем! Новых творческих побед и новых ярких спектаклей!", — написал Мединский.

Мединский также перечислил ряд актеров, которые как ранее служили в театре, так и продолжают его традиции сегодня.

Легендарному театру имени Моссовета , где служили Орлова, Марецкая, Плятт, Жженов, Тараторкин, где и сейчас продолжают славные традиции Юрский, Адоскин, Стеблов, Домогаров, Остроумова, Кабо — 95. Поздравляю коллектив с юбилеем! Новых творческих побед и новых ярких спектаклей! pic.twitter.com/iMaaacfaJo

— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 7 апреля 2018 г.