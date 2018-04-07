Ещё
Мединский поздравил театр имени Моссовета с 95-летием
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мединский поздравил театр имени Моссовета с 95-летием 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил театр имени Моссовета с 95-летием в своем аккаунте в Twitter.
"Поздравляю коллектив с юбилеем! Новых творческих побед и новых ярких спектаклей!", — написал Мединский.
Мединский также перечислил ряд актеров, которые как ранее служили в театре, так и продолжают его традиции сегодня.
Легендарному театру имени Моссовета, где служили Орлова, Марецкая, Плятт, Жженов, Тараторкин, где и сейчас продолжают славные традиции Юрский, Адоскин, Стеблов, Домогаров, Остроумова, Кабо — 95. Поздравляю коллектив с юбилеем! Новых творческих побед и новых ярких спектаклей! pic.twitter.com/iMaaacfaJo
— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 7 апреля 2018 г.
РИА Новости: последние новости
Театр Маяковского представит современную версию "Дон Жуана" Соломон Волков: "Нуреев" может стать визитной карточкой Большого театра Московский Театр "Около" дома Станиславского открывает новую сцену
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло39
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение