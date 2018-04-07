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Высшие награды международного танцевального конкурса привез «Серпантин» в Вологду
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Высшие награды международного танцевального конкурса привез «Серпантин» в Вологду 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Первые места в двух номинациях завоевал народный самодеятельный танцевальный коллектив ДК «Речник». Гран-при международного конкурса-фестиваля «Дети России» присуждено молодым танцорам в номинации «народный танец», лауреатами I степени стал дуэт Влада Попова и Надежды Федотовой.
Мастерство танцевального искусства вологжане вместе с другими участниками фестиваля показали на сцене оздоровительного комплекса «Дагомыс» в Сочи. В каждой номинации участники «Серпантина» — девушки и юноши от 14 до 20 лет исполнили по два танца, «Джангариаду» и «Шопско хоро» станцевали коллективом, дуэт выступил с «Тальяночкой» и «Воспоминанием».
Танцевальный коллектив сформирован в Доме культуры девять лет назад, в нем занимаются дети от четырех лет, а также подростки и молодежь. С 2012 года «Серпантином» руководит Светлана Роднина, в международном фестивале танцоры участвуют не в первый раз, конкурс проводится ежегодно в разных российских городах.
На этот раз в конкурсе хореографического мастерства соревновались 530 солистов и 25 коллективов из разных регионов России. Также участниками фестиваля стали певцы, циркачи, актеры, инструменталисты и другие представители разных направлений искусства, которые боролись за победу в различных номинациях. Присоединились и финалисты проектов «Танцы на ТНТ» и «Танцуй», преподаватели по вокалу института современного искусства и российской академии наук им. Гнесиных.
В программу фестиваля также вошли мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Участникам «образовательной» программы вручены сертификаты.
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