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Театр Бориса Эйфмана выступит в Нью-Йорке
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Театр Бориса Эйфмана выступит в Нью-Йорке 

Рамблер 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Санкт-Петербургский Государственный академический театр Бориса Эйфмана дебютировал на сцене нью-йоркского Lincoln Center с великолепной постановкой "Анна Каренина".
Балет будет показан 4 раза и билеты на все 4 спектакля уже раскуплены. Отмечается, что Борис Эйфман имеет широкую мировую славу, как один из лучших балетмейстеров. В этом году его театр отмечает 20-ую годовщину с момента первых гастролей в США.
Коллектив, несколько месяцев назад отпраздновавший еще и свое 40-летие, впервые вышел на сцену популярного Линкольн Центра. А вот Эйфман уже работал в этом месте — 14 лет назад он ставил в этом театре балет "Мусагет".
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