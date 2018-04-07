Театр Бориса Эйфмана выступит в Нью-Йорке

Балет будет показан 4 раза и билеты на все 4 спектакля уже раскуплены. Отмечается, что Борис Эйфман имеет широкую мировую славу, как один из лучших балетмейстеров. В этом году его театр отмечает 20-ую годовщину с момента первых гастролей в США.

Коллектив, несколько месяцев назад отпраздновавший еще и свое 40-летие, впервые вышел на сцену популярного Линкольн Центра. А вот Эйфман уже работал в этом месте — 14 лет назад он ставил в этом театре балет "Мусагет".