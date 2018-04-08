Алексей Панин снова разделся для публики

Голого Алексея Панина поклонники и недоброжелатели, казалось бы, уже видели со всех сторон. Но он, видимо, считает, что еще есть «непосвященные». В «Инстаграме» артиста появилось новое фото обнаженного Панина. Так он рекламирует премьеру спектакля.

«Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене «СМЕРТНИК». Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохрнанены, — прим. WomanHit.ru), — пишет актер.

Напомним, спектакль «Смертник» поставлен по пьесе французского драматурга Жана Жене, который не скрывал от публики своих гомосексуальных предпочтений. Само произведение посвящено казненному любовнику писателя.