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Алексей Панин снова разделся для публики
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Алексей Панин снова разделся для публики 

WomanHit.ru 52 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Голого Алексея Панина поклонники и недоброжелатели, казалось бы, уже видели со всех сторон. Но он, видимо, считает, что еще есть «непосвященные». В «Инстаграме» артиста появилось новое фото обнаженного Панина. Так он рекламирует премьеру спектакля.
«Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене «СМЕРТНИК». Жаль, что половина нашего общества даже не поймет, о чем написал гений мировой литературы» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохрнанены, — прим. WomanHit.ru), — пишет актер.
Напомним, спектакль «Смертник» поставлен по пьесе французского драматурга Жана Жене, который не скрывал от публики своих гомосексуальных предпочтений. Само произведение посвящено казненному любовнику писателя.
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