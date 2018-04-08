Балет Юрия Григоровича «Спартак» отмечает 50-летний юбилей на сцене Большого театра

"Юбилею «Спартака» посвящена целая серия представлений этого балета на Исторической сцене ГАБТ", — уточнила собеседница агентства. По ее словам, юбилейный цикл стартовал в пятницу, 6 апреля, когда спектакль был показан дважды — в 12:00 и 19:00 мск. «Эти представления были посвящены 115-летию со дня рождения Арама Хачатуряна — автора музыки к „Спартаку“, — пояснила Новикова.

Триумф длиною в полвека

Новикова напомнила, что „Спартак“ в редакции Юрия Григоровича — третья версия балета на сцене Большого театра. Первая была создана Игорем Моисеевым в 1958 году, затем была вторая версия в постановке Леонида Якобсона . Премьера балета Григоровича, состоявшаяся 9 апреля 1968 года, потрясла основы балетного театра того времени.

Не менее блистательной оказалась и вторая „команда“ главных героев, в образах которых предстали Михаил Лавровский Борис Акимов , Наталия Бессмертнова, Светлана Адырхаева. Спектакль имел успех и был удостоен главной в то время награды страны — Ленинской премии.

Балет „Спартак“ объехал десятки стран. По неполным подсчетам, на гастролях в 1969-2017 годах балет показан около 300 раз, а в концертных фрагментах — около 400 раз в 37 странах: Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венесуэле, Германии, Греции, Дании, Египте, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Израиле, Канаде, Китае, Кипре, Кубе, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвае, Польше, США, Тунисе, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Южной Корее, Японии. Во многих из перечисленных стран балет (или его фрагменты) представлены неоднократно.

Суммарная зрительская аудитория спектакля в Большом театре России составила свыше 700 тыс. человек. Телеаудитория балета в СССР и России в 1968-2018 годах охватила по минимальным подсчетам 420 млн человек. „Все эти данные приводятся в буклете, специально выпущенном в юбилею „Спартака“, — отметила пресс-атташе ГАБТ.

“Список Спартаков открыт»

Хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович рад долгожительству своего «любимого детища» — «Спартака». «То, что спектакль уже ровно полвека сохраняется в репертуаре Большого театра, — случай практически уникальный», — отметил в интервью ТАСС Григорович.

Балетмейстер рассказал, что впервые «Спартак» в его жизни появился сразу после войны, когда постановку этого балета осуществлял Ленинградский Кировский (ныне Мариинский) театр. «Первое впечатление от музыки Арама Хачатуряна было грандиозным: она ошеломила эмоциональной силой, открывалась, словно огромная старинная фреска, а армянский колорит придавал ей романтическое звучание. Я, тогда молодой танцовщик, участвовал в сценах пышных гладиаторских боев, исполнял роль Ретиария (очень скоро по ходу действия моего героя убивали). В то время я уже лично познакомился с Арамом Хачатуряном», — поделился воспоминанием Григорович.

Потом, по его словам, когда уже он сам ставил «Спартака» в Большом театре, то работал в тесном содружестве с композитором. «Мы начали репетировать в конце 1967 года и выпустили спектакль в апреле 1968 года. Первым исполнителем заглавной партии стал Владимир Васильев», — отметил Григорович.

Он подчеркнул за полвека существования «Спартака» ни разу не изменил редакции балета. «Спектакль и сегодня идет в том виде, в каком был поставлен 50 лет назад», — заявил Григорович.

Меняются только исполнители ролей. «За полвека у нас были: 21 Спартак, 15 Крассов, 17 Фригий и 19 Эгин. Я был рад всем, кто хотел войти в этот балет и мог это сделать, потому что и сегодня этот балет остается очень сложным. Список исполнителей по-прежнему открыт», — заверил хореограф.

Он также сообщил, что в воскресенье вечером, когда будет отмечаться 50-летие «Спартака», в зрительном зале будут присутствовать многие исполнители главных партий в этом балете, которые смогут увидеть в своих ролях молодых коллег, достойно продолжающих славу «Спартака».