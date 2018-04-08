Тюменский коллектив стал победителем в трех номинациях Всероссийского хореографического фестиваля

Всего на конкурс приехали 300 танцевальных коллективов со всей страны. Они покавали номера в разных жанрах, например, «Танцевальный спектакль», «Contemporary», «Jazz танец», «Авторская хореография» и «Эстрадный танец». Тюменские танцовщики представили три номера, все из которых взяли первые места в своих номинациях. Танец «Вздрогнешь — и горы с плеч…», постановщика Натальи Казекиной коллектив показал на конкурсе впервые. Сейчас лауреаты начали работу над новым спектаклем «Разделительная полоса», в который войдет один из победных номеров. Будущая постановка получила грантовую поддержку от «Космоса». Премьера спектакля пройдет в июне.