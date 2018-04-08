TODD отмечает первый юбилей

Спектакль TODD в этом месяце в Москве покажут дважды. Представление состоится 12 и 13 апреля в Московском Дворце Молодежи. Исполнитель главной роли Роберт Остролуцкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какие чувства артист испытывает перед выходом на сцену, читайте только на НСН.

«Честно говоря, я каждый раз волнуюсь одинаково. Что первый раз волновался, что сейчас. Каждый раз я хочу подвести зрителя к катарсису, поэтому и волнуюсь», — признался Роберт Остролуцкий.

В этом году спектакль TODD отмечает свой юбилей. Постановке исполняется 5 лет.