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TODD отмечает первый юбилей
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TODD отмечает первый юбилей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Спектакль TODD в этом месяце в Москве покажут дважды. Представление состоится 12 и 13 апреля в Московском Дворце Молодежи. Исполнитель главной роли Роберт Остролуцкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какие чувства артист испытывает перед выходом на сцену, читайте только на НСН.
«Честно говоря, я каждый раз волнуюсь одинаково. Что первый раз волновался, что сейчас. Каждый раз я хочу подвести зрителя к катарсису, поэтому и волнуюсь», — признался Роберт Остролуцкий.
В этом году спектакль TODD отмечает свой юбилей. Постановке исполняется 5 лет.
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