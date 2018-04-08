Театр Российской Армии представит две премьеры по современной драматургии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости . Театр Российской Армии представит в апреле две премьеры: спектакль «Омлет» по пьесе театрального критика Александра Вислова и «Дом под снос» по комедии Анатолия Крыма . Премьерные показы первого пройдут 8 и 10 апреля на экспериментальной сцене театра. Вторая новая постановка будет представлена 14 и 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Омлет"

Спектакль «Омлет» поставлен театральным критиком Александром Висловым по собственной пьесе. Действие пьесы, имеющей авторский подзаголовок «Трагедия с антрактом», разворачивается в актерской гримерной во время спектакля «Гамлет».

В истории мирового театра темы Гамлета и театрального «закулисья» имеют богатый бэкграунд. У зрителей будет возможность узнать, что нового добавит в эту «гамлетовиану» новый спектакль, в котором заняты всего три персонажа: два актера на сцене и некто третий, незримо присутствующий на протяжении всей постановки.

"Я благодарен Театру Армии за предоставленную возможность экспериментировать и создать спектакль о театре и любви к нему", — сказал накануне премьеры Вислов.

"Дом под снос"

Комедию «Дом под снос» Анатолия Крыма поставил режиссер Андрей Бадулин , который уже второй раз обращается к драматургии этого автора.

Действие разворачивается в наше время, так что все реалии происходящего, как говорится, до боли знакомы каждому. Это отношения поколений и пресловутый квартирный вопрос.

Старый холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встретятся не в самый лучший свой период жизни и не совсем по своей воле. Сын решил, что отцу пора жениться, а дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру.