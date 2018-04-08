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Марк Захаров впервые поставил спектакль по Шекспиру
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Марк Захаров впервые поставил спектакль по Шекспиру 

ТВ Центр 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Премьера эта из серии театральных сенсаций, отметил "ТВ Центр". Шекспира Марк Захаров еще никогда не ставил. Как-то, говорит, побаивался. Впрочем, публика то хорошо знает, для Захарова любой гениальный текст — тема для фантазии и повод для игры. Интеллектуальной. Видимо, пришло время Шекспира.
"Есть определённые трудности. Георгий Александрович Товстоногов говорил — вот я не ставлю и не люблю Шекспира, потому что очень тяжеловесно, архаично. Я с ним согласен. И вместе с тем из него можно очень напитаться эмоциями", — рассказал худрук театра «Ленком» Марк Захаров.
Тексты в качестве подпитки Захаров взял не самые популярные — исторические хроники, посвященные Генриху V, в компании с Юлием Кимом написал свою историю. О метаморфозах с человеком, попавшим во власть.
Времена в пьесе лихие — век четырнадцатый-пятнадцатый. И у Дмитрия Певцова роль кровавая. Не просто так принц Уэльский стал Генрихом V, английским королём.
"Такая странная история человека, который был сам для себя неким таким Робин Гудом, а в итоге становится Гитлером. Убивая все, что было связано с прошлым, все человеческие связи нарушая", — рассказал исполнитель главной роли Дмитрий Певцов.
Впрочем, жанр у спектакля ни в коем случае не трагедия, скорее фарс. Всегда рядом с принцем Уэльским верный спутник и шут Фальстаф. Неразгаданный пока персонаж, признался Сергей Степанченко. Принято считать — гуляка, плут, обжора, а на самом деле — человек глубокий, скрывающийся за маской.
"Я думаю, что он каждый спектакль, наверное, разным будет. Ну, чего в погоде, чего в мире, наверное. И персонаж реагирует сам, это независимо даже от актера", — рассказал Сергей Степанченко.
Состояние в театре особое — предпремьерное. Ощущение, что артисты театр не покидают вовсе. Обстановка на репетициях предельно творческая. Рацпредложения поступают регулярно.
Король Генрих IV, а играет его Игорь Миркурбанов, и сам не против креатива и импровизаций.
"Я достаточно много хулиганил, много себе позволял на репетициях, несмотря на то, что Марк Анатольич, конечно, деспот и быстро всё это пресекает. Ну вот потому что точно знает, чего хочет", — сказал он.
На сцене, как всегда в «Ленкоме», ярко и зрелищно. Буквально всё движется.
"Если придет человек, который не понимает текста, иностранец, он все равно должен смотреть с интересом. Эта сама, сама визуальная атака на зрителя, она должна человека завораживать, привлекать", — пояснил Марк Захаров.
Почти неделя до премьеры. И не исключено — именно Шескпир для Захарова идеальный автор. Тоже мастер вызывать смех сквозь слёзы. Даже странно, что они раньше не встретились.
Юлия Богоманшина, Алексей Колесник, «ТВ Центр»
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