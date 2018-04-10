Балет «Доктор Живаго» от Словенского Национального театра

В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая — Государственный Кремлевский Дворец, 17 мая — Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из знаковых балетных трупп Европы — Словенского Национального театра. На гастролях в России труппа представит балет «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака на музыку Дмитрия Шостаковича . Постановка пройдет в сопровождении оркестра и хора.

«Доктор Живаго» — одна из самых красивых и трогательных историй любви в мировом искусстве. Знаменитый роман великого русского писателя Бориса Пастернака был удостоен в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Его экранизации стали эталонами мирового кинематографа. Так, фильм режиссера Дэвида Лина 1965 года получил шесть «Оскаров» и пять «Золотых глобусов».