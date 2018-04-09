Трамвай № 13 сошёл с рельсов за оперным театром: собирается пробка

Утром 9 апреля трамваи № 13 встали в пробку за оперным театром из-за того, что один из них сошёл с рельсов.

Фотографии с места происшествия в редакцию НГС прислал читатель.

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