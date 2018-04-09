О благотворительном проекте «Большое весеннее путешествие» расскажут в Москве

Организаторы и участники благотворительного проекта для детей «Большое весеннее путешествие» в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей 9 апреля расскажут о своей работе над проектом, о предстоящем шоу и о поддержке детей, которым сегодня необходима помощь.

В пресс-конференции «Большое весеннее путешествие: Благотворительное шоу от Московского зоопарка и Анатолия Белого» примут участие Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Анатолий Белый, актер театра и кино, музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актер театра и кино Станислав Дужников, актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко.