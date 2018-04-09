О благотворительном проекте «Большое весеннее путешествие» расскажут в Москве 

Организаторы и участники благотворительного проекта для детей «Большое весеннее путешествие» в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей 9 апреля расскажут о своей работе над проектом, о предстоящем шоу и о поддержке детей, которым сегодня необходима помощь.
Напомним, что 12 апреля Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» на сцене Театриума на Серпуховке представляют благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Театральное шоу, адресованное семейной аудитории, создано для поддержки детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!» и «Доктор Клоун». В «Большом весеннем путешествии» примут участие: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Егор Бероев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа «Ундервуд», и другие. Все средства от продажи перечисляются на программы поддержки детей.
В пресс-конференции «Большое весеннее путешествие: Благотворительное шоу от Московского зоопарка и Анатолия Белого» примут участие Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Анатолий Белый, актер театра и кино, музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актер театра и кино Станислав Дужников, актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко.
Мероприятие состоится 9 апреля в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 15:00.