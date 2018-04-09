«За звуком», «Имаджинариум» и «Онегин»: что покажут инклюзивные театры на «Пасхальном даре»

Гостей фестиваля «Пасхальный дар» приглашают посмотреть инклюзивные спектакли, которые пройдут в рамках проекта «“Золотая маска” в городе». Представления покажут артисты с ограниченными возможностями из Томска, Великого Новгорода, Череповца и других городов. Это не рядовые постановки, а особенные: практически все они в разные года были участниками всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр».

«Имаджинариум» коллектива «Надежда» (Череповец)

Дата: 9, 10 и 11 апреля

Время: 16:00 Место: Манежная площадь

Постановку «Имаджинариум» на фестивале «Пасхальный дар» покажет коллектив танцев на колясках «Надежда» из Череповца. Это первый в истории города пластический спектакль, где актерами стали дети-инвалиды.

«Имаджинариум», рассказывающий историю художника, который попал в мир собственных картин, поставила хореограф Анна Иванова — до этого она много лет работала в театре «Крепостной балет» Санкт-Петербурга. Для нее это первый опыт сотрудничества с такими актерами. Когда она только пришла знакомиться с ними, у нее не было определенной идеи спектакля. Но их движения напомнили ей некоторые картины испанского художника Пабло Пикассо , и тогда она решила, что герои постановки будут персонажами живописных полотен.

Постановку уже видели в Вологде, Рыбинске и Москве.

«Из жизни манекенов» школы-студии-театра «Индиго» (Томск)

Дата: 9, 10 апреля

Время: 16:00, 17:00 Место: площадь Революции

Актеры с нарушениями слуха рассказывают о чувствах с помощью жестов и мимики. Люди, живущие в сегодняшнем сумасшедшем ритме, очень похожи на манекены: они красивы внешне, модно одеты, но пусты внутри — в этом главная мысль постановки.

Томскую школу-студию «Индиго» и ее спектакль-пантомиму «Из жизни манекенов» знают не только в родном городе. В 2014 году его наградили на IV международном фестивале театрального искусства Terra Incognita в Санкт— Петербурге, а в 2016-м он стал лауреатом международного арт-фестиваля «Обыкновенное чудо» в Омске. Сейчас увидеть постановку смогут и москвичи.

Создатель школы-студии — заслуженный артист России Александр Постников , разработавший собственную программу по актерскому мастерству для глухих и слабослышащих студентов, в нее входит даже обучение музыке. Он говорит, что это не театр глухих и для глухих: все постановки адаптированы для обычного зрителя, а язык жестов дополняется диалогами обычных актеров.

«За звуком» театральной студии «Круг II» (Москва)

Дата: 9 апреля

Время: 17:00 Место: площадь Революции

Еще один музыкальный спектакль — «За звуком». Участники театральной студии «Круг II» будут петь на чешском, испанском, сербском, французском и иврите. А видеоряд, сопровождающий действо, поможет зрителям понять, о чем песни.

Артисты — подростки и взрослые как с особенностями развития, так и без них. В репертуаре студии, кроме вокальных номеров, — перформансы-импровизации, игра на барабанах, музыкально-пластические спектакли.

«Круг II» уже был на «Золотой маске» в 2014 году с постановкой «Отдаленная близость». Она попала в номинацию «Эксперимент». На сцене Центра драматургии и режиссуры ее сыграли 14 раз. На 12 показах зал был забит подчистую.

«Вот те клюква! (истинное происшествие)» центра социокультурных практик «Событие» (Москва)

Дата: 9 апреля

Время: 16:00 Место: Профсоюзная улица

Центр социокультурных практик «Событие» создали в 2016 году. В спектакле, который покажут на «Пасхальном даре», переплетаются несколько рассказов писателя и драматурга Михаила Зощенко . Их объединили в одно целое, действующие герои — жильцы коммунальной квартиры. Зрителям покажут их настоящую жизнь: вот кто-то что-то с кем-то не поделил, а вот влюбленная парочка назначила свидание.

«Вот те клюква! (истинное происшествие)» — участник фестиваля «Протеатр», обладатель Гран-при II смотра-конкурса «Ради жизни на Земле!».

«Алгыс» театра-студии «Маленький принц» (Республика Саха)

Дата: 10 и 11 апреля

Время: 16:00 Место: площадь Революции

«Алгыс» театра-студии «Маленький принц» (Республика Саха) — спектакль прежде всего о любви, такой, которую человек может пережить только в детстве. В постановке использовали стихи поэта Арсения Тарковского , фрагменты произведений аргентинского прозаика и поэта Хорхе Луиса Борхеса, а также песни якутского певца-сказителя Сергея Зверева — Кыыл Уола.

«Маленький принц» появился в 2012 году, когда режиссер Саха театра Елена Иванова-Гримм и актер Гернот Гримм поняли, что детям с особенностями нужно уделять особое внимание, чтобы помочь развить их талант. Результат работы юных артистов — спектакли «Маленькая ведьма» Отфрида Пройслера, «Муми-тролли» Туве Янссон и, конечно, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

А в прошлом году театральная студия ездила в Берлин, на российско-германский фестиваль «WIR — МИР», где молодые артисты обмениваются опытом и показывают свои спектакли. «Маленький принц» привез туда «Алгыс».

«Крылья для клоунов» театра «Пиано» (Нижний Новгород)

Дата: 11–14 апреля

Время: 16:00 Место: Манежная площадь, улицы Тверская и Профсоюзная

Представление в жанре пантомимы «Крылья для клоунов» покажут дети с нарушениями слуха. Они представят зрителям миниатюры, в каждой из них перевоплощаясь в разных героев — Пьеро, Арлекина, Старика и Старуху, Повара и Цыпленка. Все актеры — участники театра «Пиано» при Нижегородской школе-интернате для глухих детей.

Создатель «Пиано» — режиссер Владимир Чикишев . В 2015 году он стал лауреатом российской национальной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое служение театру для детей». США, Германия, Англия, Чехия, Китай, Монако и другие страны — его воспитанники объездили почти весь мир, представляя Россию и Нижний Новгород на различных международных фестивалях.

«Онегин» театральной студии «Круг» (Москва)

Дата: 12 апреля

Время: 16:00 Место: Манежная площадь

«Онегина» театральной студии «Круг» недавно показали в Центре имени Всеволода Мейерхольда на фестивале «Протеатр». Теперь зрители увидят его еще и на Манежной площади. Музыкально-пластический спектакль по роману Александра Пушкина — премьера сезона 2017/2018 года.

Евгений Онегин — человек, который не хочет и не может вписаться в общество. Посредником между ними становится Татьяна. «Чтобы усилить смысл смерти как события, кардинально меняющего жизнь героев пушкинского романа, после дуэли и Онегина, и Татьяну играют другие артисты», — рассказала режиссер спектакля Наталья Попова

Студия — участник многих европейских фестивалей. Здесь занимаются дети и подростки с ДЦП, аутизмом, с соматическими и генетическими заболеваниями, а также их здоровые сверстники.

«О тебе» театра «Недослов»

Дата: 13 апреля

Время: 16:00 Место: Манежная площадь

Театр «Недослов», в репертуаре которого «Женитьба» Гоголя, «Утиная охота» Вампилова и «Гамлет» Шекспира, решил показать хореографическую постановку-концерт «О тебе». Прозвучат песни Светланы Сургановой, Сергея Бабкина , Земфиры, «ДДТ», «Сплин», «Би-2». Эти актеры — большие поклонники русского рока, и это несмотря на то, что они не могут слышать музыку в силу своих физиологических особенностей. Но с самого детства они читают стихи и учат наизусть песни.

«Недослов» — частый гость на площадках Москвы. На сцене — неслышащие и слабослышащие актеры, выпускники Российской государственной специализированной академии искусств. Этот вуз единственный в мире, где готовят актеров с нарушениями слуха. Они выступали на фестивалях в Санкт-Петербурге, Торонто, Глазго, Лос-Анджелесе.

«А у нас в Новгородчине диво-то было…» театра «Жест» (Великий Новгород)

Дата: 14, 15 апреля

Время: 16:00 Место: Тверская улица

Новгородский театр «Жест» обратился к фольклору своего региона. Создатели спектакля нашли сказки, которые сохранили парижские эмигранты. Эти истории оживут в постановке, которую покажут на Тверской улице. Артисты используют все доступные для них средства: вокал, хореографию, жестовое пение.

Те, кто знаком с инклюзивным театром в России, хорошо знают и «Жест». Именно здесь больше 15 лет назад впервые в нашей стране появился танцевальный ансамбль, где один партнер в коляске, а другой не слышит. Руководитель театра — заслуженный работник культуры Надежда Назарова . В 2016 году «Жест» представил Россию на международном фестивале людей с ограниченными возможностями SAMBHAV в Дели (Индия).

«От весны до весны. Легенда о Коре» театральной студии «Круг» и киноколледж № 40 (Москва)

Дата: 15 апреля

Время: 15:00 Место: Профсоюзная улица

В основе сюжета — древнегреческий миф о Деметре и ее дочери Персефоне. Историю пересказывают не дословно, самое главное — передать атмосферу, рассказать о таком месте, в котором люди и фантастические животные живут бок о бок. Спектакль в обрамлении аутентичной греческой музыки покажут участники интегративной театральной студии «Круг» вместе со студентами актерского факультета киноколледжа № 40 и учениками десятого класса киношколы для подростков с расстройствами аутистического спектра.