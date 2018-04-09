Балетный десант высадился в Пскове

Юные артисты псковского «Щелкунчика» выступили на одной сцене с русским имперским балетом под руководством Гедиминаса Таранды . Фееричный показ состоялся 8 апреля на сцене Псковского театра драмы.

А перед началом спектакля сам маэстро устроил целое шоу, предлагая примерить балетные пачки и пуанты зрительницам. Он становился в пару и с удовольствием позировал, комментируя и создавая праздничное настроение. «Вот такие костюмы у имперского балета, вы можете и пуанты примерить».

Как оказалось, балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу.

«Я был крайне удивлен хорошим уровнем подготовки детей, — заметил он. — Дети — профессионалы, педагоги, которые занимаются с ними, очень ответственные.

Мы обсуждали с Михаилом Юрьевичем, губернатором региона, что балет «Щелкунчик» должен увидеть каждый ребенок во всей России, как и балет «Лебединое озеро». А пока мы до всей России достучимся, у нас есть Псков и область. Мы уже обсуждали проект такого балетного десанта не только в Великие Луки и Псков. У нас же есть маленькие городишки, где даже ДК нет. Ничего страшного! Разобьем сцену в поле, поставим трактора, включим прожекторы, — такого никто не делал 40-50 лет. А мы же это можем сделать, потому что мы готовы делать культуру». И добавил, что они «приехали не на один раз».

Настоящее счастье испытали воспитанники псковского «Щелкунчика», выступая на одной сцене с известными артистами, особенно публику умилили маленькие мыши в сцене битвы Щелкунчика и короля Мышей. Всего в постановке были заняты 40 маленьких псковичей от 6 до 13 лет. За своими воспитанниками наблюдала с замиранием сердца руководитель Юлия Филиппова

«Волнение пришло за 10 минут до начала спектакля, до этого просто не было времени переживать, — поделилась она после спектакля. — В этом спектакле заняты дети, и как узнали, что у нас есть балетная студия, позвонили, выслали видео и мы с четверга репетировали по два раза в день. В субботу приехал брать Гедиминаса, Витаутас, и он уже занимался сценами и мазансценами. А в воскресенье состоялась общая репетиция с артистами».

Юлия Ивановна приоткрыла тайну, что, возможно, юных псковичей задействуют и в спектакле русского имперского балета «Спящая красавица».