Ефим Звеняцкий прочитает текст «Тотального диктанта» для приморских парламентариев

В день проведения международной образовательной акции «Тотальный диктант» одним из чтецов станет народный артист России Ефим Звеняцкий , сообщает PRIMPRESS.

«Текст «Тотального диктанта» на парламентской площадке прочитает депутат Законодательного Собрания, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий. Организаторы акции называют таких людей «диктаторами»», — напомнили в пресс-службе краевого парламента.

В субботу, 14 апреля, в зале заседаний Законодательного Собрания Приморского края будет работать отдельная площадка.