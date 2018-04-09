Ещё
Ефим Звеняцкий прочитает текст «Тотального диктанта» для приморских парламентариев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефим Звеняцкий прочитает текст «Тотального диктанта» для приморских парламентариев 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В день проведения международной образовательной акции «Тотальный диктант» одним из чтецов станет народный артист России Ефим Звеняцкий, сообщает PRIMPRESS.
«Текст «Тотального диктанта» на парламентской площадке прочитает депутат Законодательного Собрания, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий. Организаторы акции называют таких людей «диктаторами»», — напомнили в пресс-службе краевого парламента.
В субботу, 14 апреля, в зале заседаний Законодательного Собрания Приморского края будет работать отдельная площадка.
Primpress: последние новости
Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в частном детском саду в Приморье Из-за мигрантов в Приморье опечатали кафе В Приморской картинной галерее состоялось открытие выставки «20 лет в цвет!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу3
Лучшие фильмы о проституции13
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории3
У советских женщин были свои секс-символы26
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение