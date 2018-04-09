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В Новосибирске прошел первый квест по пьесам Островского
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В Новосибирске прошел первый квест по пьесам Островского 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Перед днем рождения великого русского писателя, создателя российского театра Александра Островского в Новосибирской юношеской библиотеке впервые состоялась игра «Островский-квест». Инициаторами которой выступили новосибирские театральные и литературные критики.
Целый день 7 апреля, с 12.00 до 18.00 посетители библиотеки могли не просто выбрать нужные книги по абонементу, но и в прямом смысле и совершенно бесплатно познакомиться с героями пьес Александра Островского. Желающим поучаствовать в квесте пришлось не просто самостоятельно напрячь память (телефоны забирались при входе на игру), но и хорошенько побегать по лестницам — локации находились на разных этажах, а времени на разгадывание шарад — не больше часа.
Зато рискнувшим поиграть выпала уникальная возможность поздороваться за руку с Несчастливцевым из «Леса», угоститься подношениями Паратова из «Бесприданницы», увидеть настоящую Снегурочку и даже сделать селфи с самим Александром Николаевичем. Героев пьес и самого писателя изображали новосибирские актеры Сергей Фирсов, Ксения Чернышева и Юрий Татаренко (который к тому же еще и сам является поэтом и литературным критиком.)
«Я с удовольствием откликнулся, потому что для меня это прекрасная возможность вспомнить актерскую молодость. А также встреться со своим коллегой по театру Афанасьева, Сергеем Фирсовым, — рассказал Юрий Татаренко после квеста. — Мне поручили сыграть 4 роли. И я их ни разу не играл за свою карьеру — ни Глумова, ни Паратова, ни Бальзаминова и Несчастливцева тем более. Хотя подавал в свое время заявку на Карандышева. Это возможность поискать какие-то в себе отзывы на персонажей, потому что это, действительно, мировой репертуар, что располагает к фантазиям. И конечно, для меня важна реакция публики — интерактив… Очень запомнились варианты ответов на вопросы которые я задаю по ходу квеста. Например, когда я играл Бальзаминова, и просил назвать пьесу из которой я вышел, был вариант… «Женитьба Бальзака»». И попробовать не рассмеяться, сохранить себя в образе — это тоже было непросто.»
«Очень понравился квест, особенно девушка с веером на первом этаже — Липочка и Бальзаминов с игрушками, — говорит участник квеста, специалист техподдержки Илья Шустров. — Я сюда часто хожу. Увидел афишу и решил — почему бы нет? Вообще люблю русскую литературу. И обязательно при случае приду еще, если организаторы решат повторить.»
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