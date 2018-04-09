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На постановку пьесы Горького пензенский драмтеатр получит федеральный грант
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На постановку пьесы Горького пензенский драмтеатр получит федеральный грант 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Творческий проект Пензенского драматического театра вновь включен в организационно-финансовый план федеральной целевой программы «Культура России» на 2018 год. Соответствующий указ подписал министр культуры РФ Владимир Мединский, передает пресс-служба театра.
Работа над спектаклем «Васса Железнова» по пьесе великого русского прозаика и драматурга Максима Горького начнется после летнего отпуска. Премьера постановки запланирована на октябрь текущего года.
Отметим, что с 2013 года Пензенский драматический театр уже четыре раза становился получателем федеральных грантов, на средства которых были поставлены спектакли «Чайка» и «Вадим», проведены обменные гастроли с Владимирским академическим театром драмы и организован Первый Всероссийский театральный фестиваль по произведениям М. Ю. Лермонтова «МаскерадЪ».
Фото: пресс-служба правительства Пензенской области
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