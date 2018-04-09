Ничто не предвещало чуда: хабаровский ТЮЗ выступил на «Золотой маске»

Хабаровский театр юного зрителя показал спектакль «Детство» на театральном фестивале «Золотая маска» в Москве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В театре им. Пушкина состоялось три показа спектакля «Детство», номинированного на главную театральную премию страны. Напомним, что постановка по произведению Льва Толстого заявлена сразу в четырёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра», «Мужская роль» и «Работа художника».

Зрители, побывавшие на показах спектакля, оставили свои восторженные отзывы об увиденном. Многие отметили, что не ожидали испытать такие сильные искренние эмоции от постановки.

«Восхитительно и чудесно! Вот за этим я и хожу в театр. Ходишь, смотришь сто раз маловразумительные высказывания, чтобы потом вдруг дождаться и увидеть такое. Увидеть чудо. Лев Толстой, «Детство», Хабаровск, Театр юного зрителя. Казалось бы, в этом перечне ничего не предвосхищало чуда, а все каким-то волшебным образом срослось и проросло в чудо на сцене, — пишет зритель Сергей Рощин . — Казалось бы, о чем здесь ставить спектакль? Пересказывать детское, даже не юношеское, познание мира в усадебных реалиях первой половины девятнадцатого века сейчас не особо интересно. Но оказалось, что этот текст позволяет говорить о многом. Константин Кучикин ставит спектакль о памяти, о том, из чего мы состоим, что входит в нас еще в детстве, формирует нас. Это лучший спектакль Золотой Маски этого года. Кому не удалось посмотреть — теперь срочно в Хабаровск».

Режиссёр «Детства» Константин Кучикин однажды уже признался корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что поставил спектакль по тексту Толстого назло и вопреки.

«Я бы назвал текст «Детства» научным трактатом, философским трудом о детстве, да и о жизни в целом. Читая его, понимаешь, что нами очень многое утрачено. Сегодня в нашей суетной жизни этот текст вообще произносить нельзя. Его некому слушать. И некогда. Поэтому я решил поставить его вопреки. Мы сами получили большое удовольствие от этой работы. Даже не хотелось заканчивать, а репетировать и репетировать, не загоняя в форму спектакля», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр Константин Кучикин.

Кстати, спектакль «Детство» — не единственная постановка по повестям Льва Толстого в конкурсной программе «Золотой маски». В рамках фестиваля также прошли показы спектакля «Жизнь» по произведению «Смерть Ивана Ильича». Зрители углядели в таком выборе экспертов не просто «интересный ход», но и «жизнеутверждающий порядок».

«Темная лошадка» конкурсной программы обернулась удивительно светлым во всех смыслах спектаклем. Честно говоря, я не верил, что текстом Льва Толстого, выглядящим из сегодняшнего дня архаичным и громоздким, удастся хоть сколько-нибудь зрителя заинтересовать. Однако режиссеру Константину Кучикину удалось не хоть сколько-нибудь, а по максимуму», — говорит Олег Лапшин

И, конечно, столичная публика не оставила без внимания мастерство артистов хабаровского ТЮЗа, особенно исполнителя главной роли в спектакле — Виталия Фёдорова , заявленного на лучшую «Мужскую роль».

«Совершенно точно это не мое любимое произведение, оно тягомотное и ни разу не динамичное. Но с какой потрясающей искренностью молодой актёр Виталий Фёдоров работает на сцене, как он перевоплощается, то в муху, то в страждущего маминой любви и тепла ребёнка, то в взрослеющего и созревающего юношу», — написала в отзыве Марьяна Хелемская.

Получит ли ТЮЗ главный приз, станет известно уже 15 апреля. Церемония вручения «Золотой маски» состоится на сцене Большого театра. Напомним, что в прошлом году на «Золотую маску» была номинирована экспериментальная постановка ТЮЗа «Дознание». Показы спектакля прошли в необычном месте — на автомойке под Крымским мостом.