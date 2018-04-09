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Ученики школы № 1532 поставили спектакль
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Ученики школы № 1532 поставили спектакль 

Наш Теплый стан 54 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Ученики 3 «И» класс приготовил и показал для ребят начальной школы и подготовительных групп детских садов сказку А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
«Весна, апрель», — говорится на сайте школы № 1532 — «это самое лучшее время для больших премьер от маленьких артистов. 3 „И“ класс, под руководством Анны Яковлевны Гениной, поставили на школьной сцене поучительную, очень интересную сказку на все времена А. С. Пушкина „Сказка о царе Салтане“. В сказке поведали ребятам о приключениях царя Салтана, о его сына, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебедь».
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