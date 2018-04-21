Ночь ценителей чтения: в библиотеках пройдут встречи с писателями, а на рынках предложат книги на развес

В Москве началась акция «Библионочь», уже седьмая по счету. Акция пройдет во всех крупных городах России. На этот раз ее посвятили двухсотлетию Ивана Тургенева, но почестями великому классику организаторы не ограничились. Будут встречи с живыми писателями, кинорежиссерами, актерами, отрывки из спектаклей и нетривиальные лекции.

Главная площадка акции — первая в Москве бесплатная общественная читальня, знаменитая Тургеневка. «Библионочь» совпала с 200-летием классика: обещают атмосферу его времен, но без фанатизма, будут и тургеневские девушки на постановочном балу, и современные перформансы. Цель — показать автора «Отцов и детей» актуален всегда, говорит куратор «Библионочи» в библиотеке-читальне им. Тургенева Ольга Печенкина

Ольга Печенкина куратор «Библионочи» в библиотеке-читальне им. Тургенева «Будет костюмированный бал тургеневских времен, пригласили танцоров, седьмой-девятый классы, кадеты. Они представят танцы тех времен: полонез, кадриль и так далее. Это такой хорошо поставленный профессиональный бал. Дальше у нас там флэш-моб „Тургеневу — 200“. Это очень символично: мы выстраиваем людей, собравшихся в большую цифру 200, у всех шарики, отпускаем все в небо, и это все снимается с квадрокоптера. Такая, молодежная, красивая, массовая история. Будут и отрывки из спектакля „Отцы & Дети“ Московского драматического театра „АпАРТе“. Современная постановка: все по тексту Тургенева, но очень современно, очень молодежный спектакль. Также „Театр Труда“ ночью делает с нуля часов в нашем двухсветном красивом читальном зале ночную программу. Свечи, рояль мы туда специально из тургеневской гостиной спускаем. Такая вот атмосфера. Будет перформанс по Тургеневу, его жизни, творчеству, его любовь».

Иван Тургенев — один из самых залюбленных киноиндустрией классиков. Одну только историю о роковой измене «Вешние воды» сняли в восьми странах, а у «Первой любви» девять экранизаций. По его книгам сняли десятки картин, начали еще 100 лет назад, поэтому в той же Тургеневке ночью будет много фильмов, в основном зарубежных. Обещают и встречи с режиссером «Му-му» Юрием Грымовым и писателем Виктором Ерофеевым , большим поклонником Ивана Сергеевича.

Библиотека-медиацентр на Аргуновской интригует Пелевиным — сюда придут создатели фильма Empire V по роману писателя, режиссер Виктор Гинзбург . Заявись сам писатель — вышла бы сенсация. Организаторы не оставляют надежды, что она случится в «Библионочь», говорит начальник PR-отдела библиотек Северо-Восточного округа Москвы Анастасия Красных:

Анастасия Красных начальник PR-отдела библиотек СВАО г. Москвы «Режиссер Виктор Гинзбург лично представит фильм, расскажет о том, как идет работа, как проходили съемки первого фильма по Пелевину Generation „P“, о тонкостях работы с такими известными личностями, как Оксимирон, Табаков. На самом деле, сейчас все очень заинтересованы в личности самого Оксимирона, Пелевина, непосредственного автора произведений, потому что, насколько нам всем известно, это такая таинственная личность. Никто не знает, как выглядит сам Пелевин, мистическая информация вокруг писателя. Я думаю, мы, наконец, узнаем эту тайну, и, возможно, он придет на это мероприятие, в библиотеку на Аргуновской, чтобы послушать, о чем же будут там говорить Виктор Гинзбург и его непосредственные читатели. Никто и не будет подозревать, что это вообще он».

Ночь книги отметит и крупнейший частный музей Москвы — Институт Русского реалистического искусства (ИРРИ). Тут ожидается выступление артистов мюзикла «Преступление и наказание», обладателя «Золотой маски», фрагменты иммерсивного спектакля «Дом 1907» и даже архитектурный мастер-класс для подростков. Литературой не ограничились, рассказывает арт-директор ИРРИ Надежда Степанова

Надежда Степанова арт-директор ИРРИ «Архитектурный курс, вещи там делают совершенно сумасшедшие, — это такая команда творческих людей, которые называются „Кони на балконе“, и это каждый раз прекрасное что-то. Они строят покруче, чем Захи Хадид проекты. Очень симпатична история с мюзиклом „Преступление и наказание“. Это рок-опера, и это все переложено на какие-то современные наши реалии, и, естественно, все обожают музыку Эдуарда Артемьева , и я не исключение, это классик. Он написал огромное количество произведений для кино. Это такая знаменитая рок-опера. Она в 2017 году получила „Золотую маску“ в двух номинациях, включая номинацию „Лучший композитор“ — Эдуард Артемьев. Актеры этого мюзикла будут читать фрагменты из произведения Достоевского „Преступление и наказание“.

Ночь книги можно использовать исключительно как ярмарку. Книжные магазины устраивают глобальные распродажи онлайн и в торговых точках. Издательство ЭКСМО собирается продавать книги на вес на Даниловском рынке. Килограмм классики — 700 рублей.