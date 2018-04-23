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Около 70 тыс. человек посетили московские библиотеки в рамках акции «Библионочь»
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Около 70 тыс. человек посетили московские библиотеки в рамках акции «Библионочь» 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Управа района Покровское-Стрешнево
Посетителями московских библиотек в рамках акции «Библионочь» стали около 70 тыс. человек. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента культуры.
«Около 70 тыс. человек посетили 440 московских библиотек в рамках акции «Библионочь» в ночь с 21 на 22 апреля. В этом году акцию «Библионочь» поддержало около 500 учреждений культуры — это библиотеки, выставочные залы и музеи, а также три крупнейших книжных магазина, парки и зоопарк. На площадках акции прошло более 2 тыс. мероприятий, в том числе около 100 встреч с писателями, 150 мастер-классов, множество квестов, спектаклей, концертов и чтений», — пояснили в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что в 2018 г. московскую «Библионочь» приурочили к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Открытие акции состоялось в 18:00 в библиотеке-читальне им. И. Тургенева.
В рамках акции также открылась уличная выставка «Поэты на Страстном», посвященная творчеству наиболее значимых современных московских поэтов.
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