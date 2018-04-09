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На «библионочи» костромичи обзаведутся экслибрисами
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На «библионочи» костромичи обзаведутся экслибрисами 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В этом году фестиваль чтения «Библионочь» в Костроме пройдет 21 апреля. Он вновь соберет горожан в библиотеках, сотрудники которых уже подготовили интересную программу для своих посетителей, сообщает департамент культуры Костромской области.
На этот раз тема «Библионочи» — «Магия книги». Начнется мероприятие в 17:00.
Любопытные посетители побывают в закрытых фондах и хранилищах. Самые талантливые смогут попытать счастья в литературных конкурсах, а самые талантливые проявить себя в мастер-классах, — рассказали в департаменте культуры.
Вас ждут игры, квесты, викторины, тематические выставки, экскурсии встречи с поэтами. Поддержать мероприятие в социальных сетях можно хештегами #библионочь #библионочь2018 #Кострома.
Областная универсальная научная библиотека в этом году приглашает посетителей на танцевальную программу студии танца «СИНТЕЗ», концерт учителей и учеников детской школы искусств № 6.
Дети увидят спектакль «Мойдодыр» от театра кукол «Чемоданчик», а взрослые отправятся на встречу с Александром Кирпичевым. В отделе литературы на иностранных языках всех ценителей ждет элегантная театрально-музыкальная постановка.
Также в этот вечер вы сможете создать пером и черной тушью свой личный авторский знак — экслибрис. Активные участники программы получат ценные подарки — книги.
Завершится «Библионочь» танцевальной феерией.
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