На «библионочи» костромичи обзаведутся экслибрисами

В этом году фестиваль чтения «Библионочь» в Костроме пройдет 21 апреля. Он вновь соберет горожан в библиотеках, сотрудники которых уже подготовили интересную программу для своих посетителей, сообщает департамент культуры Костромской области.

На этот раз тема «Библионочи» — «Магия книги». Начнется мероприятие в 17:00.

Любопытные посетители побывают в закрытых фондах и хранилищах. Самые талантливые смогут попытать счастья в литературных конкурсах, а самые талантливые проявить себя в мастер-классах, — рассказали в департаменте культуры.

Вас ждут игры, квесты, викторины, тематические выставки, экскурсии встречи с поэтами. Поддержать мероприятие в социальных сетях можно хештегами #библионочь #библионочь2018 #Кострома.

Областная универсальная научная библиотека в этом году приглашает посетителей на танцевальную программу студии танца «СИНТЕЗ», концерт учителей и учеников детской школы искусств № 6.

Дети увидят спектакль «Мойдодыр» от театра кукол «Чемоданчик», а взрослые отправятся на встречу с Александром Кирпичевым . В отделе литературы на иностранных языках всех ценителей ждет элегантная театрально-музыкальная постановка.

Также в этот вечер вы сможете создать пером и черной тушью свой личный авторский знак — экслибрис. Активные участники программы получат ценные подарки — книги.

Завершится «Библионочь» танцевальной феерией.