В Севастополе театр и детский приют не соответствуют пожарным нормам

Здания «Социального приюта для детей и подростков» и академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сегодня, на аппаратном совещании сообщил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук озвучивая итоги проверок социальных учреждений.

«Решение о закрытии или не закрытии объектов (не соответствующих пожарным требованиям) будут приняты на комиссии по Чрезвычайным ситуациям. Я не буду вмешиваться и защищать наши социальные учреждения. Вы должны объективно принимать решение. Это касается и приюта, и театра, и любого торгового центра где годами не выполняются предписания», — сказал губернатор.

Напомним, после трагедии в Кемерово, губернатор Дмитрий Овсянников поручил проверить все недострои и торговые центры в регионе. Как сообщил Владимир Татарчук в Севастополе проверено 78 детских садов, 65 школ, восемь спортивных школ, восемь техникумов, 19 больниц и поликлиник, 10 МФЦ, пять рынков, 27 театров, кинотеатров и клубов. Управляющим компаниям выдано 178 предостережений.

По его данным наиболее распространенные нарушения — отсутствие лиц, ответственных за противопожарную безопасность, не проведение инструктажа сотрудников, не своевременное освидетельствование огнетушителей и др.

«Большинство недостатков устранены в ходе проверок. Освобождались от загромождения эвакуационные выходы, размещались планы эвакуации, проводили инструктажи», а — уточнил Татарчук.

Он рассказал, что социальный приют для детей и подростков на улице Окопная, 9 располагается в здании послевоенной постройки. Проверка показала, что помещение не соответствует нормативам: внутренняя отделка выполнена из горючих материалов, на стенах — пластиковые панели, на полу линолеум, на решетках окна, эвакуационный выход закрыт на ключ.

«Запланирована реконструкция здания и в ближайшее время дети будут переведены в другие учреждения», — уточнил он.

Об обстановке в этом приюте ранее говорил губернатор на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

Что же касается театра Луначарского — основная проблема отсутствие пожарной сигнализации. По данным вице-губернатора Юрия Кривова театр обязуется за счет собственных средств завершить ее установку. Предварительная стоимость работ 400 тыс. рублей. Однако, в ближайших планах — полная реконструкция здания.

«В театре Луначарского пожарную сигнализацию безуспешно пытались поставить с 2002 года. Деньги выделялись, возбуждались уголовные дела, лица осуждались, а сигнализации нет. Театр вынужден предпринимать беспрецедентные компенсирующие меры — втрое увеличено количество сотрудников ответственных за эвакуации, вдвое увеличено количество средств пожаротушения. Сейчас обследуем датчики. Сигнализация возможно будет запущена в короткий срок», — сказал Татарчук.