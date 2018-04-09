Мама Тимати вышла в свет с внучкой Алисой

Семья популярного рэпера и предпринимателя Тимати любит посещать различные культурные мероприятия. Так, мама исполнителя Симона Юнусова старается делать все, чтобы у ее внучки Алисы было множество возможностей для развития и познания мира. Не удивительно, что бабушка Симона воспользовалась приглашением и посетила 8 апреля премьеру мюзикла «Мечтатели», которая состоялась на сцене театра «Модерн». Данный мюзикл появился в результате совместного проекта творческого движения «Республика KIDS» и Детской театральной студии Театра «МОДЕРН». Спектакль специально был создан для семейного просмотра. «Мечтатели» — это актуальная музыкальная сказка о детях и нюансах настоящей дружбы в реальной и виртуальной жизни. Интересную роль бабушки из Майами в спектакле исполнил известный артист и шоумен Сергей Рост , полюбившийся телезрителям по проекту «Осторожно, модерн!». Судя по всему, семейный мюзикл Симона Юнусова и Алиса посетили с радостью. Для похода в театр они не изменили своему привычному стилю, выбрав наряды в черном цвете.

Отметим, что идейным вдохновителем, композитором и продюсером «Мечтателей» стал продюсер Евгений Орлов , открывший миру такие музыкальные группы, как «Отпетые мошенники», «Гости из будущего», «Сливки», Smash!, а также телепроекты «Фабрика Звезд 4», «Новая Волна», «Главная сцена», «Голос». Евгений Орлов также является президентом творческого движения «Республика KIDS» и фестиваля «Поколение NEXT».

Поэтому, не удивительно, что помимо учеников школы-студии «Республика KIDS» и театральной студии театра «МОДЕРН», на сцене можно было увидеть и популярных детей страны. Например, в мюзикле поучаствовали победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов: «Голос. Дети», «Новая Волна», «Детское Евровидение», «Джаз-паркинг», «Синяя птица» ( Александра Абрамейцева , Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и другие). Публикация от Саня Трачевский (@sanya_sawyer) 9 Апр 2018 в 4:34 PDT Напомним, с мамой Алисы моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года. Свой последний день рождения девочка отметила в Пушкинском музее. Публикация от simona280 (@simona280) 7 Апр 2018 в 1:57 PDT В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.

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В честь минувшего 4-летия Алисы «Летидор» также недавно подготовил материал, в котором объясняется, почему девочку можно считать иконой детского стиля. Фото: Instagram / @timatiofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!