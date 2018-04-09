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На стиле: мама Тимати и его 4-летняя дочь Алиса в total black очаровали гостей премьеры мюзикла «Мечтатели»
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На стиле: мама Тимати и его 4-летняя дочь Алиса в total black очаровали гостей премьеры мюзикла «Мечтатели» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Одними из первых звездных гостей, решивших насладиться просмотром музыкальной сказки, рассказывающей о настоящей дружбе, стали мама Тимати Симона с внучкой Алисой, а также певица Габриэлла с сыном и дочерью.
Особенностью мюзикла стало то, что одну из главных ролей исполнил звезда проекта «Осторожно, модерн!» Сергей Рост.
— рассказал артист.
Помимо Роста на сцене выступили самые знаменитые дети страны, победители и участники популярных шоу и конкурсов, таких как «Голос. Дети», «Новая волна», «Детское Евровидение», «Джаз-паркинг», «Синяя птица», и других.
Больше фото того, как прошла премьера мюзикла, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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