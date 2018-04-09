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Более 400 участников из разных городов и стран приняли участие в конкурсе «Расцвет талантов»
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Более 400 участников из разных городов и стран приняли участие в конкурсе «Расцвет талантов» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Москве завершился XIII Международный фестиваль-конкурс «Расцвет талантов» в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов».
Более 400 талантливых участников из разных городов и стран, среди которых были дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, выступили в различных жанрах: вокал, инструментальное и театральное исполнительство, а также художественное слово.
Номера оценивал жюри, в состав которого вошли — председатель жюри, певица, актриса, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ — Ирина Шведова, певец, композитор, продюсер — Владимир Брилёв, актёр театра и кино, член союза кинематографиста — Павел Новиков, хореографы Москвы — Артур Микоян и Галина Делятицкая, лауреат международных и региональных конкурсов, руководитель камерного ансамбля — Анастасия Ведякова, лауреат и обладатель гран-при международных фортепианных конкурсов, педагог — Кадзуки Нисимон.
XIII Международный фестиваль-конкурс стал уникальным. Целых три обладателя Гран-при увезли свои награды в Омск, Курск и Краснодар. Чашкова Екатерина в номинации «Художественное слово 12-14 лет», Тарасова Мария в номинации «Эстрадный танец 12-14 лет» и Мирзаханян Милана в номинации «Эстрадный вокал 12-14 лет».
Конкурсные просмотры проходили два дня, также были проведены мастер-классы и круглые столы с жюри фестиваля, на Гала-концерте победителям были вручены дипломы, медали, кубки, специальные призы, «симпатии звезды», памятные подарки. Самые яркие номера вошли в программу концерта.
«Созвездие детских талантов» благодарит партнёров и спонсоров фестивального движения: Управу района Левобережный города Москвы, Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей города Москвы; группу компаний «Сладкая сказка»; благотворительный фонд «Детский мир»; генерального директора ООО «Компания ОРАНЖ» Молоткову Елену Владимировну; компанию «Bercanasoft» и компанию «netPrint».
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