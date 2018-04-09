Тольяттинский драмтеатр «Колесо» покажет свои спектакли в Приморье

Коллектив театра в третий раз примет участие в региональном направлении программы. На этот раз спектакли тольяттинского театра увидят жители Приморья. С 20 по 22 апреля театр «Колесо» представит в Уссурийске постановки «Доходное место» по пьесе А. Островского и «Отрочество» по мотивам повести Л. Толстого. Для юных жителей Приморья покажут «Удивительный день» В. Драгунского.

Уссурийский театр, в свою очередь, представит в Тольятти спектакли «Чай с мятой или лимоном» по пьесе П. Одекера и Д. Наварро, «Земля Эльзы» по пьесе Я. Пулинович и «Лесная сказка» Н. Бурляева.